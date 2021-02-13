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Суточный прирост заболевших COVID-19 снизился в Казахстане

Фото: vedomosti.ru 13 февраля 2021, 08:01

За прошедшие сутки зарегистрированы 920 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 12 февраля в Казахстане рассказали в Минздраве, передает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрированы 920 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 200 964 случаев, из них:

  • в городе Нур-Султан - 23 686 (+95),
  • в городе Алматы - 23 426 (+116),
  • в ВКО - 21 053 (+45),
  • в Атырауской области - 16 643 (+48),
  • в Павлодарской области - 16 100 (+150),
  • в Карагандинской области - 14 639 (+60),
  • в Акмолинской области - 12 504 (+75),
  • в ЗКО - 12 009 (+62),
  • в СКО - 11 754 (+59),
  • в Костанайской области - 11 287 (+77),
  • в Алматинской области - 10 017 (+63),
  • в городе Шымкент - 5 991 (+7),
  • в Жамбылской области - 5 734 (+15),
  • в Туркестанской области - 4 205 (+4),
  • в Мангистауской области - 4 145 (+3),
  • в Актюбинской области - 4 074 (+23),
  • в Кызылординской области - 3 697 (+18).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1 341 человек выздоровел от коронавирусной инфекции:

  • в городе Нур-Султан - 148,
  • в городе Алматы - 83,
  • в городе Шымкент - 19,
  • в Акмолинской области - 224,
  • в Актюбинской области - 16,
  • в Алматинской области - 80,
  • в Атырауской области - 62,
  • в ВКО - 22,
  • в Жамбылской области - 24,
  • в ЗКО - 46,
  • в Карагандинской области - 56,
  • в Костанайской области - 103,
  • в Кызылординской области - 8,
  • в Мангистауской области - 9,
  • в Павлодарской области - 351,
  • в СКО - 69,
  • в Туркестанской области - 21.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 183 315 человек.

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