Суточный прирост заболевших COVID-19 снизился в Казахстане

За прошедшие сутки зарегистрированы 920 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 12 февраля в Казахстане рассказали в Минздраве, передает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрированы 920 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 200 964 случаев, из них:
- в городе Нур-Султан - 23 686 (+95),
- в городе Алматы - 23 426 (+116),
- в ВКО - 21 053 (+45),
- в Атырауской области - 16 643 (+48),
- в Павлодарской области - 16 100 (+150),
- в Карагандинской области - 14 639 (+60),
- в Акмолинской области - 12 504 (+75),
- в ЗКО - 12 009 (+62),
- в СКО - 11 754 (+59),
- в Костанайской области - 11 287 (+77),
- в Алматинской области - 10 017 (+63),
- в городе Шымкент - 5 991 (+7),
- в Жамбылской области - 5 734 (+15),
- в Туркестанской области - 4 205 (+4),
- в Мангистауской области - 4 145 (+3),
- в Актюбинской области - 4 074 (+23),
- в Кызылординской области - 3 697 (+18).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 1 341 человек выздоровел от коронавирусной инфекции:
- в городе Нур-Султан - 148,
- в городе Алматы - 83,
- в городе Шымкент - 19,
- в Акмолинской области - 224,
- в Актюбинской области - 16,
- в Алматинской области - 80,
- в Атырауской области - 62,
- в ВКО - 22,
- в Жамбылской области - 24,
- в ЗКО - 46,
- в Карагандинской области - 56,
- в Костанайской области - 103,
- в Кызылординской области - 8,
- в Мангистауской области - 9,
- в Павлодарской области - 351,
- в СКО - 69,
- в Туркестанской области - 21.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 183 315 человек.
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