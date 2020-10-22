Взгляд на развитие спутникового ТВ МТС в Сибири

Спутниковая платформа МТС так выстраивает логистику, чтобы дойти до самого маленького населенного пункта, несмотря на расстояние.

На днях отраслевой журнал «Телеспутник» опубликовал интереснейшее интервью о развитии спутниковой платформы МТС в Сибири, а точнее в Иркутской области. Интервью – с региональным руководителем продаж спутникового ТВ МТС Михаилом Куницыным.

Далее приведем несколько выдержек из обозначенного интервью. Но прежде напомним тот простой факт, что МТС – это единственный в России оператор, который предоставляет доступ к телевизионным сервисам во всех средах. И как говорят специалисты, поэтому совсем неудивительно, что по итогам трех кварталов текущего года МТС стал самым динамично растущим оператором платного ТВ в России, при том что являясь относительным новичком в этой сфере – МТС потеснил традиционных лидеров, и некоторое время назад вошел в «большую тройку» операторов – по размеру абонентской базы платного ТВ.

Универсальный характер предложения компании, с задействованием конвергента– т.е. когда услуги предлагаются в комплексе, дополняя друг друга, со скидкой для абонента, – всё это, конечно же, играет огромную роль в триумфальном продвижении платного ТВ от МТС. Но обращаясь к интервью Михаила Куницына, можно также отчетливо увидеть (на примере развития спутникового ТВ МТС в Иркутской области), что еще одна составляющая успеха в деле продвижения платного ТВ от МТС – это огромные усилия, прилагаемые руководством и сотрудниками, в частности, спутниковой платформы МТС – в центре, и в регионах.

Спутниковая платформа МТС так выстраивает логистику, чтобы дойти до самого маленького населенного пункта, несмотря на расстояние.

Рассказывает Михаил Куницын:

- По площади Иркутская область — это примерно как половина Европы. Населенные пункты отдалены друг от друга, всего же на территории региона проживает порядка 2,5 миллионов человек – довольно значительное население, по сравнению с соседними областями. И хотя основная часть населения в Иркутской области проживает в крупных городах — в, Иркутске, Ангарске, Братске, много людей живет очень удаленно от главных городов региона, особенно это касается севера области – отдаленного от центра региона почти на тысячу километров. И это наши главные клиенты: основная часть подключений у нас идет на периферии.

Расстояния большие, и далеко не только от крупных населенных пунктов, но и от основных наземных каналов связи. Логистика сложная. Конкуренты не особо стремятся посещать эти населенные пункты, а МТС стремится. До прихода МТС (в 2016 году) альтернатива у многих местных жителей, по сути, была одна: подключаться самим. Местные игроки — дилеры спутниковых операторов — в основном устанавливали спутниковое ТВ в крупных городах и близлежащих к ним населенных пунктах. Людям из отдаленных сел приходилось ездить в город, самостоятельно закупать оборудование и устанавливать его.

Когда в регион вышло Спутниковое ТВ МТС, мы начали применять принципиально иной подход: нанимали и обучали агентов на периферии, расширяя собственный штат за счет людей, живущих там, где наши услуги были нужны, организовали доставку, в том числе благодаря помощи материнской компании. Для этих жителей, которые годами не видели цифрового телевидения, наш приезд был словно праздник. И устанавливали оборудование мы значительно дешевле, чем тогда это было принято на рынке. Мы на уровне всей компании выработали некий принцип ценообразования за установку. И это стало вполне доступно любому. Люди радовались и рассказывали о нас соседям, родственникам. Работало сарафанное радио. На сегодняшний день, я уверен, никто кроме МТС не покрывает область так обширно и качественно.

И хотя городская молодежь сейчас вообще потребляет весь контент в Интернете и телевизор смотрит мало, у молодежи в деревнях нет особой альтернативы: не везде есть Интернет, позволяющий смотреть контент в качестве, сопоставимом со спутниковым ТВ. Например, наш знаменитый остров на Байкале – Ольхон получил электричество лишь в 2005 году!

До сих пор есть поселения, в том числе, вахты, без электричества, где жители по вечерам запускают дизельную электростанцию и смотрят телевизор. В таких населенных пунктах у Спутникового ТВ МТС нет альтернативы. А люди уже привыкли к определенному набору сервисов и качеству услуг. Что касается цифрового эфирного ТВ, то скажу честно, у местного населения была масса ожиданий на этот счет. Люди в какой-то момент даже отказывались от уже поданных заявок на подключение спутникового телевидения, ожидая запуска эфирной цифры. Но того, что она дает, уже оказалось недостаточно. Людям хочется разнообразия, так что заявки на установку тарелки стали поступать от тех, кто ранее от них отказался.

Что касается установок, спутникового телевидения, то первые две недели начала карантинной пандемии в регионе (весной 2020 г.) перепугались все, людям было не до телевидения. Все повально закрывалось, народ был в панике. Что касается моей команды, то мы панике не поддавались. В самом начале, конечно, видели определенный спад: закрылись розничные точки продаж, все сидели по домам.

Однако мы быстро отладили продажи через интернет и уже на третью неделю после введения ограничений отметили приток заявок на подключение даже по сравнению с тем, что было до пандемии.

Чтобы сохранить бизнес и успокоить клиентов, мы очень быстро разработали схемы максимально безопасного бесконтактного подключения оборудования, контроля над самочувствием сотрудников, оснастили команду всеми средствами индивидуальной защиты. И очень быстро все вернулось в привычное русло. Сейчас идет вторая волна, и мы на себе никаких проблем не ощущаем. Мы к ней готовы.

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