Недорогие приставки DVB T2: какую выбрать

Сигнал с ТВ-приставки можно выводить не только на телевизор, но и на обычный монитор.

С декабря 2018 года российские телеканалы официально переходят на цифровой формат вещания. Но не торопитесь выбрасывать телевизоры, которые его не поддерживают — если добавить к ним недорогую приставку DVB T2, можно по-прежнему смотреть любимые передачи.

Цифровая приставка стоит недорого: самые простые модели можно купить дешевле 1000 руб. Согласитесь, гораздо дешевле нового телевизора. В этой статье мы расскажем, какие параметры стоит учитывать при выборе такого устройства, и составим рейтинг цифровых приставок DVB T2 2018-2019 года.

Приставка или ТВ-ресивер?

Тюнер, приставка, ресивер цифрового телевидения — это взаимозаменяемые названия одного устройства. Внутри аппарата находится декодер, который принимает цифровой сигнал, обрабатывая его в формате сжатия MPEG-4. Далее информация раскладывается отдельно на звук и изображение, поступая на экран телевизора с помощью специальных разъемов.

Аббревиатура «DVB T2» (Digital Video Broadcasting — Second Generation Terrestrial) информирует о разновидности сигнала. В данном случае, это тип эфирного телевидения европейского стандарта. DVB T2 — не единственный формат вещания, однако он считается самым распространенным.

Преимущества приставок для телевизора DVB-T2

Ресиверы цифрового телевидения способны не только принимать и передавать на экран телевизора сигнал. Они обладают рядом преимуществ:

• Очень просты в использовании

• Легко подключаются к телевизору

• При передаче сигнала устраняют помехи

• Улучшают качество и четкость вещания

• Делают звук чистым и насыщенным.

Кроме того, за пользование тюнером цифрового телевидения не нужно платить. DVB T2 приставка открывает ряд дополнительных возможностей:

• Телегид (выбор каналов по жанру или рейтингу)

• Воспроизведение субтитров на нескольких языках

• Телетекст

• Доступ в интернет

• Пауза и перемотка во время просмотра канала

• Smart-TV на обычных телевизорах (создание собственной программы из сериалов, фильмов с помощью популярных ресурсов; доступ к социальным сетям; общение по Skype; собственное хранилище фото и видео).

Каждая конкретная модель имеет собственный функционал.

Особенности приставок разных ценовых категорий

Как показывает практика пользования, приставки можно условно поделить на несколько групп в зависимости от цены. В таком случае функционал может значительно отличаться:

• Бюджетные модели. Использовать их рекомендуется только при периодическом просмотре телевизора. Например, бюджетный ресивер можно установить на даче. Обычно такие приставки не обладают дополнительным функционалом, но вполне справляются со всеми основными функциями. Комплектуются стандартными разъемами.

• Эконом-класс. Производители моделей этой ценовой категории обычно снабжают их картоприемником, который, при необходимости, позволит расширить перечень каналов. Также с помощью приставок эконом-класса можно записывать документы разных форматов на внешний накопитель.

• Средняя ценовая категория. Как правило, устройства могут принимать и обрабатывать несколько видов сигналов. Они обеспечивают превосходную картинку и звук. Идеально подходят для ежедневного использования. Обладают многими дополнительными возможностями, которые мы перечислили выше.

• Премиум-класс. Ресиверы этой группы объединяют в себе все функциональные возможности современных устройств. Такие модели служат в качестве полноценного медиацентра: выводят картинку и звук на экран не только источника ТВ-сигнала, но также с различных источников (флешек, карт памяти) и напрямую из интернета. В модели премиум-класса устанавливаются браузеры, что позволяет серфить в интернете, как за обычным ПК. Наличие операционной системы дает возможность улучшать функционал приставки.

Если вам не нужен весь предлагаемый функционал, то стоит остановиться на дешевых моделях. Поскольку сравнивать дешевые и дорогие устройства не имеет смысла, рейтинг ресиверов DVB-T2 складывается для каждой группы отдельно.

Как подобрать лучшую модель: смотрим на технические характеристики

Точно ответить на вопрос, как выбрать хорошую модель и какая лучше невозможно. Все зависит от финансовых возможностей и ожиданий будущего пользователя. Однако при выборе стоит присмотреться к главным критериям, а именно:

1. Поддерживаемые методы кодирования информации. Сегодня самым популярным методом кодирования считается MPEG, который «эволюционировал» до MPEG-4. Он позволяет сжимать и передавать видео- и аудиоданные, 3D-контент, информацию с низкой скоростью передачи.

2. Разрешение экрана телевизора. Устаревшие модели телевизоров способны поддерживать только телевизионный вещательный стандарт типа SDTV. В свою очередь, ресиверы поддерживают формат HD и выше. Таким образом, обладателям старых телевизоров покупать цифровую приставку абсолютно бессмысленно — качество картинки все равно не будет лучше.

3. Дополнительные разъемы. Бюджетные модели оснащены стандартными разъемами типа SCART или RCA. Но если цель покупки ресивера — это просмотр телеканалов в высоком качестве, то нужно присмотреться к моделям, которые оборудованы HDMI.

4. Поддерживаемые форматы отображения данных. Тем, кто планирует использовать ресивер не только для просмотра каналов, но и воспроизведения собственных аудио и видеофайлов, стоит обратить внимание на данный критерий. Например, может ли тюнер проигрывать музыку в формате ААС.

Наиболее распространенные форматы видео:

• AVC/H.264

• AVI

• MPEG-4

Наиболее распространенные форматы аудио:

• MP3

• Dolby Digital (AC3)

• WMA

Наиболее распространенные форматы фото:

• JPEG

• PNG

5. Наличие дополнительных кнопок управления на панели приставки. Несмотря на то, что модели комплектуются пультами дистанционного управления, наличие кнопок на самой коробке — большой плюс. Например, если пульт выйдет из строя или в нем неожиданно сядет батарейка.

6. Наличие картоприемника. Сегодня более 30 каналов осуществляют вещание в цифровом формате абсолютно бесплатно. Но если пользователю мало такого количества, стоит присмотреться к моделям, в которых уже установлен блок для приема дополнительных каналов.

7. Дополнительные возможности. Цифровые ресиверы имеют впечатляющий функционал. Например, с помощью возможности TimeShift можно записать любимый фильм, в то время, пока пользователь находится на работе. Кроме того, не лишним будет наличие USB-разъемов для подключения внешних запоминающих устройств, на которые будут записываться любимые программы. К некоторым моделям и вовсе можно подключить жесткий диск.

8. Чувствительность. Чем выше этот параметр, тем лучше качество картинки на экране. Производители обозначают критерий, как «уровень входного сигнала». Тюнерами с хорошей чувствительностью считаются модели, где уровень входного сигнала — 28 дБмкВ.

Рейтинг приставок DVB T2 2018-2019 годов

Вот мы и добрались до рейтинга приставок DVB T2 2018-2019 годов с оптимальным соотношением цены и качества.

5. D-COLOR DC1302HD

Модель занимает лидирующие позиции на российском и европейском рынке. Корпус полностью выполнен из качественного металла, что позволяет отводить тепло. Таким образом, приставка не перегревается, на ней не остаются следы в виде отпечатков пальцев. Корпус оборудован кнопками включения/отключения, переключения каналов.

Среди других особенностей:

• Поддержка всех популярных форматов аудио (AAC, Ac3, mp3), видео (MPEG4, AVC, H.264, SD/HD, MKV) и фото (JPEG, BMP)

• Подключение и настройка не занимает много времени

• Наличие дополнительных разъемов HDMI, USB, RCA и стерео аудио

• 24 месяца гарантии на пользование

• Огромное количество дополнительных функций: телетекст, субтитры, запись видео на внешний накопитель, гид по программам, родительский контроль, цифровое радио

• Небольшой размер

Недостатки модели:

• Слишком короткий шнур для подключения к телевизору

• При подключении к некачественным антеннам наблюдаются скачки цифрового сигнала

• Сложное для восприятия меню

• Слишком маленькие неудобные кнопки на пульте ДУ

4. HARPER HDT2-1005

Модель полюбилась многим пользователям благодаря компактности, эргономичному дизайну и простоте настройки. Корпус выполнен из пластика. За относительно небольшую стоимость (около 1300 руб. в интернет-магазинах) владелец такого ресивера получает следующие возможности:

• Находит большое количество эфирных каналов

• Поддержка HDTV для качественной картинки

• Работа с телевизионными стандартами типа PAL, NTSC

• Одинаково стабильно принимает сигналы DVB T2 и DVB T

• Поддерживает все форматы аудио и изображений

• Есть интерфейсы для подключения провода HDMI и внешнего запоминающего устройства

• Дополнительные функции: телетекст, субтитры, Time Shift, запись телепрограмм, родительский контроль

• В комплект поставки входит удобное крепление на стену.

Из минусов:

• На панели устройства отсутствуют кнопки для управления.

• Для подключения ресивера к разъему HDMI необходимо самостоятельно докупить провод.

3. LUMAX DV-1110HD

Хорошее решение для владельцев старых телевизоров. Реализована защита от помех, что позволяет добиться четкой картинки. При этом стоимость — одна из самых низких на рынке, всего около 1000 руб.

Среди достоинств можно выделить:

• Низкое потребление электроэнергии — всего 8 Вт

• Прост в настройке

• Технология Dolby Digital обеспечивает отличное качество звука

• Возможность подключения к интернету

• Кинозал Lumax и кинотеатр Megogo

• Защита от короткого замыкания

• Функции поиска каналов в авто и ручном режиме; родительский контроль; электронное расписание программ

Недостатки:

• Отсутствие кнопок и дисплея на корпусе

• В комплект не входит Wi-Fi-антенна для приема интернет-сигнала

• Короткий шнур

• Распознает флеш-карты только в формате FAT32

2. HARPER HDT2-1514

Одна из лучших приставок согласно отзывам пользователей. При подключении есть возможность настроить работу в ручном режиме или автоматически. Предусмотрен таймер записи и режим отложенного просмотра.

Преимущества:

• Подключается к старым моделям телевизоров с помощью RCA-разъема

• На корпусе есть дисплей, где отображается просматриваемый канал и время

• Поддержка всех популярных форматов аудио и видео

• Дополнительные функции телетекста, родительского контроля

• Есть возможность подключить внешние накопители

Недостатки:

• Пульт ДУ плохо передает сигнал

• Неудобное расположение кнопок меню

1. World Vision Premium

Функциональная модель, среди особенностей которой — способность работать сразу в трех стандартах: цифровом эфирном DVB T2, кабельном DVB C, и как IPTV при наличии интернета.

Среди других преимуществ:

• Стильный дизайн

• Кнопки на лицевой панели для управления тюнером без пульта ДУ

• Поддержка множества интернет-сервисов: YouTube, прогноз погоды, WebTV, RSS

• Маленькая потребляемая мощность — 8 Вт

Недостатки:

• Не поддерживает звук в формате АС3

• Судя по отзывам, случаются периодические «зависания» звука

• Сильно нагревается

Бонус: AVerMedia Technologies TD310

Сигнал с ТВ-приставки можно выводить не только на телевизор, но и на обычный монитор. А еще — докупить тюнер и смотреть программы непосредственно на домашнем компьютере или ноутбуке. Что важно — не расходуя при этом интернет! Вот один из примеров такой приставки: AVerMedia Technologies TD310. Подключается к USB, имеет отдельно подключаемую компактную антенну, которую можно закрепить как на самом ноуте, так и на любой гладкой поверхности (с помощью присоски).

Еще потребуется скачать софт с сайта фирмы-производителя — и можно смотреть основные каналы.

Теперь вы знаете, какую выбрать приставку DVB-T2 2018-2019 года. Кстати, может она вам и не понадобится — проверьте здесь, умеет ли ваша модель телевизора работать с цифровым сигналом.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!