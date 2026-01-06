Спасибо, но нет: казахстанцы массово избавляются от ненужных подарков после Нового года

Праздники заканчиваются, а вместе с ними остаются подарки, которым не всегда находится применение. Для кого-то это теплая память и внимание близких, а для других – лишний хлам. О том, как казахстанцы избавляются от ненужных новогодних презентов, в материале Zakon.kz.

Продать не стыдно

Продажа ненужных подарков давно перестала восприниматься как нечто постыдное или неловкое. Напротив, для многих это стало обычной практикой. Социальные сети и различные торговые онлайн-площадки после праздников буквально заполняются объявлениями с пометками "новое", "подарили, но не пригодилось" или "ни разу не использовалось". Как правило, цену на такие вещи устанавливают минимальную или символическую, чтобы быстрее найти нового владельца и не затягивать процесс.

Особенно активно на торговых площадках продают цветы, подаренные в новогоднюю ночь. Продавцы не стесняются выставлять объявления об их продаже уже утром 1 января, прямо на фоне наряженной елки.

"Роскошный букет из 51 изысканной розы с нежно-розовой окантовкой. Символ любви, благодарности и искренних чувств. Идеален для дня рождения, годовщины", – пишет один из авторов такого объявления.

Фото: скриншот Olx.kz

Стоит отметить, что многие покупатели охотно откликаются на такие предложения, ведь это возможность приобрести подарок, который значительно дешевле цены в цветочном павильоне.

Передарить тоже можно

Если продавать подарки уже стало нормой, то передаривать их еще считается признаком плохого тона и неуважения к человеку, который их преподнес. Однако психологи отмечают, что это давно устаревший стереотип.

"Это допустимая социальная норма. В этом нет ничего плохого. Человек, передаривающий вещи, которые ему не нравятся, обычно прекрасно может управлять своими ресурсами, ответственно относится к своему материальному состоянию и не захламляет свое пространство лишними предметами", – сказала психолог Жанат Биржанова.

В этом случае дать вторую жизнь невостребованному подарку можно только при условии соблюдения ряда правил:

Прежде всего, вещь должна быть новой, аккуратной и не иметь следов использования. Недопустимы подписи, именные гравировки, открытки или иные намеки на предыдущего дарителя.

Фото: pixabay

Наиболее удачными для передаривания считаются такие подарки, как посуда, книги, пледы и элементы декора. Такие предметы легко вписываются в любой контекст и не вызывают неловкости.

Благотворительность

Еще один вариант, куда можно "сплавить" ненужные презенты, – это социальные и кризисные центры, приюты, а также благотворительные фонды, работающие с семьями и людьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию. Эти организации регулярно нуждаются не только в финансовой поддержке, но и в самых простых предметах быта.

"Особенно ценятся новые вещи или же предметы в хорошем состоянии, которые можно сразу передать в пользование без дополнительных затрат на восстановление. Перед тем как отдать подарки в такие организации, рекомендуется заранее связаться с руководителем и уточнить список принимаемых вещей. Также стоит помнить, что детские дома не принимают подарки", – рассказала волонтер Вероника Мин.

Обмен как новая традиция

В офисах некоторых регионов Казахстана все чаще приживается практика обмена ненужными подарками. Иногда это превращается в небольшой ритуал или даже мини-ярмарку, где каждый может предложить то, что оказалось лишним.

"У меня с коллегами есть небольшая традиция: если после праздников у нас появляются одинаковые или ненужные подарки, мы просто ими обмениваемся. Иногда так удается найти вещи, которые действительно пригодятся", – рассказала жительница Костанайской области Анастасия Езехель.

Фото: pexels

Такой формат позволяет без неловкости решить вопрос с ненужными сувенирами, снимает внутреннее напряжение и делает ситуацию более легкой. Вместо того чтобы прятать вещи в шкаф или выбрасывать их, люди получают повод для общения, шуток и даже укрепления отношений в коллективе, а сами подарки продолжают приносить реальную пользу.