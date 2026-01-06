Спасибо, но нет: казахстанцы массово избавляются от ненужных подарков после Нового года
Продать не стыдно
Продажа ненужных подарков давно перестала восприниматься как нечто постыдное или неловкое. Напротив, для многих это стало обычной практикой. Социальные сети и различные торговые онлайн-площадки после праздников буквально заполняются объявлениями с пометками "новое", "подарили, но не пригодилось" или "ни разу не использовалось". Как правило, цену на такие вещи устанавливают минимальную или символическую, чтобы быстрее найти нового владельца и не затягивать процесс.
Особенно активно на торговых площадках продают цветы, подаренные в новогоднюю ночь. Продавцы не стесняются выставлять объявления об их продаже уже утром 1 января, прямо на фоне наряженной елки.
"Роскошный букет из 51 изысканной розы с нежно-розовой окантовкой. Символ любви, благодарности и искренних чувств. Идеален для дня рождения, годовщины", – пишет один из авторов такого объявления.
Фото: скриншот Olx.kz
Стоит отметить, что многие покупатели охотно откликаются на такие предложения, ведь это возможность приобрести подарок, который значительно дешевле цены в цветочном павильоне.
Передарить тоже можно
Если продавать подарки уже стало нормой, то передаривать их еще считается признаком плохого тона и неуважения к человеку, который их преподнес. Однако психологи отмечают, что это давно устаревший стереотип.
"Это допустимая социальная норма. В этом нет ничего плохого. Человек, передаривающий вещи, которые ему не нравятся, обычно прекрасно может управлять своими ресурсами, ответственно относится к своему материальному состоянию и не захламляет свое пространство лишними предметами", – сказала психолог Жанат Биржанова.
В этом случае дать вторую жизнь невостребованному подарку можно только при условии соблюдения ряда правил:
Прежде всего, вещь должна быть новой, аккуратной и не иметь следов использования. Недопустимы подписи, именные гравировки, открытки или иные намеки на предыдущего дарителя.
Фото: pixabay
Наиболее удачными для передаривания считаются такие подарки, как посуда, книги, пледы и элементы декора. Такие предметы легко вписываются в любой контекст и не вызывают неловкости.
Благотворительность
Еще один вариант, куда можно "сплавить" ненужные презенты, – это социальные и кризисные центры, приюты, а также благотворительные фонды, работающие с семьями и людьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию. Эти организации регулярно нуждаются не только в финансовой поддержке, но и в самых простых предметах быта.
"Особенно ценятся новые вещи или же предметы в хорошем состоянии, которые можно сразу передать в пользование без дополнительных затрат на восстановление. Перед тем как отдать подарки в такие организации, рекомендуется заранее связаться с руководителем и уточнить список принимаемых вещей. Также стоит помнить, что детские дома не принимают подарки", – рассказала волонтер Вероника Мин.
Обмен как новая традиция
В офисах некоторых регионов Казахстана все чаще приживается практика обмена ненужными подарками. Иногда это превращается в небольшой ритуал или даже мини-ярмарку, где каждый может предложить то, что оказалось лишним.
"У меня с коллегами есть небольшая традиция: если после праздников у нас появляются одинаковые или ненужные подарки, мы просто ими обмениваемся. Иногда так удается найти вещи, которые действительно пригодятся", – рассказала жительница Костанайской области Анастасия Езехель.
Фото: pexels
Такой формат позволяет без неловкости решить вопрос с ненужными сувенирами, снимает внутреннее напряжение и делает ситуацию более легкой. Вместо того чтобы прятать вещи в шкаф или выбрасывать их, люди получают повод для общения, шуток и даже укрепления отношений в коллективе, а сами подарки продолжают приносить реальную пользу.