Общество

Казахстанцам сообщили приятную новость о вознаграждениях по фискальным чекам

Оплата по карте, покупки, оплата покупок, касса, кассовый терминал, кассир, контрольно-кассовый аппарат, контрольно-кассовые аппараты, ККМ, чек, чеки, выдача чека, выдача чеков, кассовый аппарат, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2026 18:12 Фото: pexels
Комитет государственных доходов объявил о продлении проекта "Salyq кэшбэк" с 1 января 2026 года, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, проект позволяет получать вознаграждение за фискальные чеки, выданные микро- и малым бизнесом.

В 2025 году проект показал хорошие результаты: количество отсканированных чеков выросло на 26%, а их общая сумма – на 32% по сравнению с предыдущим годом.

"Salyq кэшбэк" работал в 48 районах 12 областей, включая Восточно-Казахстанскую, Костанайскую, Акмолинскую, Карагандинскую, Мангистаускую, Жамбылскую, Туркестанскую, Алматинскую, Западно-Казахстанскую, Северо-Казахстанскую, а также области Жетысу и Улытау.

Также сказано, что за 2025 год было отсканировано 573 937 чеков на сумму 7,6 млрд тенге, а общая сумма начисленного кэшбэка составила 152 млн тенге.

Как участвовать:

  • Оплатите товары или услуги (наличными или картой) и получите фискальный чек.
  • Отсканируйте штрих-код чека через мобильное приложение Amian.
  • Получите вознаграждение – 2% от суммы покупки.

Пилотный проект "Salyq кэшбэк" стартовал с 15 марта 2025 года.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
