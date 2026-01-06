Казахстанцам сообщили приятную новость о вознаграждениях по фискальным чекам
По данным ведомства, проект позволяет получать вознаграждение за фискальные чеки, выданные микро- и малым бизнесом.
В 2025 году проект показал хорошие результаты: количество отсканированных чеков выросло на 26%, а их общая сумма – на 32% по сравнению с предыдущим годом.
"Salyq кэшбэк" работал в 48 районах 12 областей, включая Восточно-Казахстанскую, Костанайскую, Акмолинскую, Карагандинскую, Мангистаускую, Жамбылскую, Туркестанскую, Алматинскую, Западно-Казахстанскую, Северо-Казахстанскую, а также области Жетысу и Улытау.
Также сказано, что за 2025 год было отсканировано 573 937 чеков на сумму 7,6 млрд тенге, а общая сумма начисленного кэшбэка составила 152 млн тенге.
Как участвовать:
- Оплатите товары или услуги (наличными или картой) и получите фискальный чек.
- Отсканируйте штрих-код чека через мобильное приложение Amian.
- Получите вознаграждение – 2% от суммы покупки.
Пилотный проект "Salyq кэшбэк" стартовал с 15 марта 2025 года.