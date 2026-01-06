#Казахстан в сравнении
Общество

Казахстанские ЦОНы станут не нужны – акиматам поручено готовиться к оснащению цифровых офисов

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, цифровые документы, ЭЦП, электронная цифровая подпись, фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2026 10:59 Фото: gov4c.kz
Заместитель премьер-министра – министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев 6 января 2026 года на заседании правительства заявил о снижении востребованности центров обслуживания, передает корреспондент Zakon.kz.

По его данным, в течение года в центры обслуживания населения граждане приходят около 15 млн раз.

"80% этого трафика состоит из топ-10 госуслуг. В прошлом году мы начали полную оцифровку этих услуг. Некоторые из них уже перевели в безальтернативный онлайн-формат. Наблюдается стремительное снижение посещений в ЦОНы", – сказал Мадиев.

В этой связи, по его словам, данные центры будут переформированы в Цифровые офисы населения, похожие на Apple Store.

"Граждане будут получать услуги через самообслуживание. Просим поручить всем акиматам обеспечить соответствующее оснащение. Комфортный Цифровой офис населения является визитной карточкой акимата для граждан", – добавил вице-премьер.

Ранее мы писали о новой услуге в казахстанских спецЦОНах.

Азамат Сыздыкбаев
Экспортировать спутники за миллионы долларов планируют в Казахстане
10:36, Сегодня
Экспортировать спутники за миллионы долларов планируют в Казахстане
Жаслан Мадиев призвал госорганы усилить контроль за защитой данных казахстанцев
10:48, Сегодня
Жаслан Мадиев призвал госорганы усилить контроль за защитой данных казахстанцев
Два оператора спутникового интернета зайдут в Казахстан – назван срок пилотных испытаний
10:30, Сегодня
Два оператора спутникового интернета зайдут в Казахстан – назван срок пилотных испытаний
