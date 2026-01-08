895 задержанных и счет на миллиарды: КНБ обнародовал жесткую статистику за 12 месяцев

Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана опубликовал интересные результаты по противодействию коррупции в 2025 году, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным Комитета за 8 января 2026 года, в прошлом году пресечена незаконная деятельность 895 лиц.

Кроме того, возбуждено 1 052 уголовных дела, по 969 завершено расследование, из них 860 направлено в суд.

"Большая часть фактов коррупции относится к таким преступлениям, как взяточничество и хищение бюджетных средств". Пресс-служба КНБ РК

В дополнительной части сказано, что в бюджет страны возмещено 16,1 млрд тенге. Наложен арест на имущество стоимостью 3,3 млрд тенге.

"За сообщение о фактах коррупции поощрено 61 лицо на сумму 24,2 млн тенге", – добавили специалисты.

