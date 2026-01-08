#Казахстан в сравнении
Общество

895 задержанных и счет на миллиарды: КНБ обнародовал жесткую статистику за 12 месяцев

Комитет национальной безопасности РК, КНБ РК, фото - Новости Zakon.kz от 08.01.2026 10:13 Фото: Zakon.kz
Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана опубликовал интересные результаты по противодействию коррупции в 2025 году, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным Комитета за 8 января 2026 года, в прошлом году пресечена незаконная деятельность 895 лиц.

Кроме того, возбуждено 1 052 уголовных дела, по 969 завершено расследование, из них 860 направлено в суд.

"Большая часть фактов коррупции относится к таким преступлениям, как взяточничество и хищение бюджетных средств".Пресс-служба КНБ РК

В дополнительной части сказано, что в бюджет страны возмещено 16,1 млрд тенге. Наложен арест на имущество стоимостью 3,3 млрд тенге.

"За сообщение о фактах коррупции поощрено 61 лицо на сумму 24,2 млн тенге", – добавили специалисты.

КНБ получает новые полномочия: Токаев подписал указ

Немного ранее в КНБ предоставили информацию о результатах деятельности Пограничной службы в 2025 году. Об этом можно прочитать по этой ссылке.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
