Нарушения на 17 млрд тенге по госзакупкам выявил Минфин

Всего проведено 219 аудиторских мероприятий.

Министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев рассказал об итогах государственного аудита за январь 2021 года, передает корреспондент zakon.kz.

В январе камеральным контролем было охвачено более 71,5 тыс. процедур государственных закупок на сумму 1,1 трлн тенге. По итогам проверок были предупреждены нарушения на сумму 38 млрд тенге.

Всего проведено 219 аудиторских мероприятий. Аудитом было охвачено 120 млрд тенге бюджетных средств. Установлены финансовые нарушения на сумму 17 млрд тенге, - отметил глава Минфина на заседании правительства.

Нарушения были устранены на 10 млрд тенге путем восстановления поставки товаров, оказания услуг и выполнения работ, возмещения в бюджет и отражения по учету.

Для совершенствования и повышения эффективности деятельности объектов аудита даны 198 рекомендаций.

Тамила Языкова, Нур-Султан

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!