Дороги закрыли в девяти регионах Казахстана

На ближайшие дни объявлено штормовое предупреждение по всей республике.

В девяти регионах Казахстана закрыты дороги, передает zakon.kz. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК.

По данным АО "НК "Казавтожол" и ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог", из-за ухудшения погодных условий (гололед, дождь со снегом, низовая метель, ограниченная видимость) закрыто движение для всех видов автотранспорта на дорогах республиканского и областного значения в девяти регионах: Нур-Султане, Акмолинской, Алматинской, Актюбинской, Атырауской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях.

На ближайшие дни также объявлено штормовое предупреждение по всей республике. В Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Акмолинской, Алматинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Мангистауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областях ожидается низовая метель, снег, туман, гололед, ветер местами 15-20 м/с.

Призываем граждан следить за изменениями погоды. Не пренебрегайте сообщениями о штормовом предупреждении и соблюдайте необходимые меры предосторожности, - обратились в МЧС.

Зимой, прежде чем запланировать выезд на автодороги между населенными пунктами, следует обязательно изучить прогноз погоды по предстоящему маршруту движения. Если будет сильный буран, метель, то можно надолго остаться на дороге или/и попасть в дорожно-транспортное происшествие.

Если есть острая необходимость добраться до какого-либо населенного пункта, воспользуйтесь железнодорожным транспортом, что в разы увеличивает шансы оказаться в нужном месте и вовремя.

Перед тем как отправиться в зимнюю поездку, необходимо:

Внимательно изучить прогноз погоды; Уточнить какие дороги могут быть закрыты для движения. Информацию можно посмотреть на сайте НК "Казавтожол" с подробной картой закрытых участков, либо уточнить по единому телефону 1403, или по телефону службы спасения 112, а также при помощи мобильного приложения "Darmen".

При получении официального штормового предупреждения от службы "112" воздержитесь от поездок и выездов из населенных пунктов.

В случае, если экстренными службами принято решение на колонное сопровождение автомобилей:

соблюдать правила дорожного движения;

соблюдать скоростной режим, установленный сопровождающими экстренных служб;

двигаться строго в колонне, держаться только за автомобилем за которым выехали с пункта пропуска;

соблюдать дистанцию от впереди идущего автомобиля, позволяющую вовремя принять решения на любые изменения либо торможение;

не обгонять впереди идущие автомобили;

следить за окружающей обстановкой.

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