Дороги закрыли в девяти регионах Казахстана

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На ближайшие дни объявлено штормовое предупреждение по всей республике.
В девяти регионах Казахстана закрыты дороги, передает zakon.kz. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК.
По данным АО "НК "Казавтожол" и ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог", из-за ухудшения погодных условий (гололед, дождь со снегом, низовая метель, ограниченная видимость) закрыто движение для всех видов автотранспорта на дорогах республиканского и областного значения в девяти регионах: Нур-Султане, Акмолинской, Алматинской, Актюбинской, Атырауской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях.
На ближайшие дни также объявлено штормовое предупреждение по всей республике. В Нур-Султане, Алматы, Шымкенте, Акмолинской, Алматинской, Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской Западно-Казахстанской, Карагандинской, Костанайской, Кызылординской, Мангистауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областях ожидается низовая метель, снег, туман, гололед, ветер местами 15-20 м/с.
Призываем граждан следить за изменениями погоды. Не пренебрегайте сообщениями о штормовом предупреждении и соблюдайте необходимые меры предосторожности, - обратились в МЧС.
Зимой, прежде чем запланировать выезд на автодороги между населенными пунктами, следует обязательно изучить прогноз погоды по предстоящему маршруту движения. Если будет сильный буран, метель, то можно надолго остаться на дороге или/и попасть в дорожно-транспортное происшествие.
Если есть острая необходимость добраться до какого-либо населенного пункта, воспользуйтесь железнодорожным транспортом, что в разы увеличивает шансы оказаться в нужном месте и вовремя.
Перед тем как отправиться в зимнюю поездку, необходимо:
При получении официального штормового предупреждения от службы "112" воздержитесь от поездок и выездов из населенных пунктов.
В случае, если экстренными службами принято решение на колонное сопровождение автомобилей:
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