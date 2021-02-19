Нигматулин: Мажилис рассмотрит новые подходы к размещению визуальной информации

На пленарном заседании депутатам предстоит назначить профильным комитетам сроки подготовки заключений по новым законопроектам.

Под председательством Спикера Палаты Нурлана Нигматулина состоялось заседание Бюро Мажилиса, на котором сформирован проект повестки предстоящего пленарного заседания Палаты, сообщает zakon.kz.

Депутатам предлагается обсудить в первом чтении проект законодательных поправок по вопросам визуальной информации.

Законопроект направлен на дальнейшее совершенствование отечественного законодательства по вопросам размещения реквизитов и визуальной информации путем установления требований по соблюдению норм орфографии и аутентичного перевода текстов.

Также в повестке предстоящего пленарного заседания Мажилиса пакет ратификационных законопроектов. Это договоры Казахстана с Северной Македонией о выдаче лиц, о передаче осужденных лиц, а также о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

Во втором чтении Палата рассмотрит депутатские законопроекты, направленные на совершенствование судебной системы. В этом ряду конституционные поправки в Конституционный закон «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан», изменения в Кодекс об административных правонарушениях, а также по вопросам модернизации судебной системы.

Кроме того, на пленарном заседании депутатам предстоит назначить профильным комитетам сроки подготовки заключений по новым законопроектам. В числе поступивших в Мажилис – поправки по вопросам развития институтов внесудебного и досудебного урегулирования споров. В этом ряду и ратификационные законопроекты: изменения в Договор о присоединении Армении к Договору о ЕАЭС, а также в Протокол об условиях и переходных положениях по применению Кыргызстаном Договора о ЕАЭС, отдельных международных договоров, входящих в право Евразийского экономического союза, и актов органов ЕАЭС в связи с присоединением страны к Договору.

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