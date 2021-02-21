Шесть человек умерли от COVID-19 и пневмонии в Казахстане за сутки

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На 21 февраля лечение от КВИ продолжают получать 21 417 человек (13 627 КВИ+ и 7 790 КВИ-).
Информацию о заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане на 21 февраля предоставил Минздрав РК, передает zakon.kz.
По данным ведомства, от COVID-19 умерли четыре пациента, от коронавирусной пневмонии - два.
На 21 февраля лечение от КВИ продолжают получать 21 417 человек (13 627 КВИ+ и 7 790 КВИ-), из них в стационарах находятся 4 776 пациентов, на амбулаторном уровне - 16 641.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
в тяжелом состоянии - 237 пациентов;
в состоянии крайней степени тяжести - 54;
на аппарате ИВЛ - 45.
Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19
На 19 февраля зарегистрировано 38 случаев заболевания, два - с летальным исходом, выздоровели 234 человека.
С 1 августа 2020 года зарегистрировано: заболевших - 48 970, случаев с летальным исходом - 610, всего выздоровели - 40 570 человек.
Ранее сообщалось, что 766 новых случаев коронавируса выявили в Казахстане за 20 февраля. Всего в стране подтверждено 207 418 случаев.
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