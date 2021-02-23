2,5 млн кв.метров жилья построят в Казахстане по линии НУХ "Байтерек"

Всего в текущем году НУХ "Байтерек" должен привлечь на рыночных условиях порядка 300 млрд тенге.

О реализации новой жилищной политики рассказал председатель Правления АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" Айдар Арифханов на заседание Правительства РК, передает zakon.kz.

По словам Арифханова, Единый оператор планирует привлечь на рыночных условиях дополнительные финаесовые средства, что позволит увеличить объемы строительства кредитного новооо жилья для очередников.

По строительству кредитного жилья в обороте акиматов сейчас находятся 387 млрд тенге с цикличностью каждые 2 года. Для увеличения объемов строительства Единый оператор сможет дополнительно привлечь на рыночных условиях 61 млрд тенге. Привлекаемое фондирование будет направлено на микширование средств с текущими объемами, что позволит выкупать облигации акиматов по единой ставке 4,25% годовых. Это позволит увеличить оборот средств до 448,5 млрд тенге, построить 2,5 млн кв. метров жилья, - сообщил Арифханов.

Всего в текущем году НУХ "Байтерек" должен привлечь на рыночных условиях порядка 300 млрд тенге.

В качестве потенциальных инвесторов рассматриваются коммерческие банки, страховые и финансовые организации на внутреннем и российском рынках, ожидается, что среди них будут Евразийский банк развития и Сбербанк России.

По информации местных исполнительных органов сейчас имеются свободные земельные участки у частных застройщиков на 31,2 тыс. квартир, у акиматов на 188 тыс. квартир. Но есть и трудности при долевом строительстве.

Недобросовестные застройщики законодательства в сфере долевого жилищного строительства открыто привлекают вклады населения через различные кооперативы, союзы, паевые взносы, обещая качественное и недорогое жилье, но никто не гарантирует в данном случае завершение строительства. Предлагаем сохранить только два действующих способа: механизм гарантирования и проектное финансирование через БВУ. При этом, необходимо внедрить простой и понятный для всех Рейтинг строительных компаний, которые вправе привлекать средства населения, - заявил Арифханов.

Единый оператор сохранит для финансово устойчивых компаний действующий механизм гарантирования. А для компаний с низким рейтингом, Единый оператор напрямую будет привлекать долевые вклады от населения по фиксированным ценам и обеспечивать сохранность средств на специальном эскроу-счете.

В свою очередь, коммерческие банки смогут выдавать населению ипотеку на приобретение строящегося жилья без дополнительных залогов.

НУХ "Байтерек" в 2021 году также плвнирует внедрить практику субсидирования аренды жилья для очередников с доходом ниже 1 прожиточного минимума. Механизм разработан по поручению Главы государства совместно с Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК.

Запустить этот механизм можно будет после поправок в законодательство, разработкой которых занимается Министерство индустрии и инфраструктурного развития.

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