КПО представила результаты производственной деятельности за 2020 год

К настоящему моменту в разработку месторождения партнерами по Карачаганаку инвестировано более 27 миллиардов долларов.

Компания "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В." (КПО) 23 февраля 2021 года подвела итоги производственной деятельности за 2020 год.

В прошедшем году компанией было добыто 10,9 миллионов тонн стабильных жидких углеводородов, что является историческим максимумом для КПО. Общий объем углеводородного сырья, включая производство сырого газа на экспорт и очищенного газа для использования в качестве топлива, составил 143,9 миллионов баррелей нефтяного эквивалента.

Дополнительно было закачано в пласт 10,4 миллиарда кубометров сырого газа, что составило 51,3% от общего объема его добычи (с помощью двух дополнительных скважин проекта 5-го магистрального трубопровода обратной закачки газа).

Несмотря на спад, который переживает мировая нефтегазовая отрасль, усугубившийся пандемией коронавирусной инфекции, эксплуатация производственных объектов КПО осуществлялась в строгом соответствии со всеми требованиями безопасности и планами добычи на 2020 год.

В 2020 году мы перевыполнили запланированные показатели по добыче жидких углеводородов. Помимо этого, нам удалось достичь рекордных показателей в годовом объеме добыче нефти, обратной закачке и общей добыче газа. Таким образом, путем применения в своей работе структурированного подхода достигнуты впечатляющие производственные результаты, - отметил генеральный директор КПО Эдвин Блом.

К настоящему моменту в разработку месторождения партнерами по Карачаганаку инвестировано более 27 миллиардов долларов США.

В декабре 2020 г. акционеры Карачаганакского проекта подписали соглашение о санкционировании Проекта Расширения Карачаганака-1А (Проект ПРК1А).

По словам Эдвина Блома "санкционирование проекта ПРК1А является одним из ключевых этапов освоения Карачаганакского месторождения. Его реализация станет логическим продолжением работ в рамках текущего Проекта снятия производственных ограничений по газу КПК (ПСПОГ) и Проекта 4-го компрессора обратной закачки газа. Кстати, оба проекта за прошедший год продвинулись в своей реализации далеко вперед, несмотря на пандемию и связанные с ней сложности в пересечении границ и поставками из-за рубежа. Целью Проекта ПРК1А является продление полки добычи жидких углеводородов. Он предусматривает строительство 5-го компрессора обратной закачки газа и других сопутствующих объектов.

КПО обеспечивает безопасное освоение крупнейшего Карачаганакского месторождения, стабильные поступления в бюджет Республики. Тем самым сохраняются тысячи рабочих мест и благосостояние огромного числа семей, проживающих в ЗКО и за ее пределами, - подчеркнул Эдвин Блом.

КПО продолжает осуществлять в полном объеме мониторинг окружающей среды, включая мониторинг атмосферного воздуха, почвы, поверхностных и подземных вод, а также мониторинг эмиссий (выбросы и сбросы сточных вод). Особое внимание уделяется внедрению "зеленых" технологий, утилизации отходов и мероприятиям, направленным на снижение выбросов загрязняющих веществ.

Всего за период с 1998 года КПО инвестировала 432 миллионов долларов США в реализацию различных природоохранных мероприятий. В прошлом году показатель утилизации газа на Карачаганаке составил 99,92%, что также является достижением мирового уровня. По результатам сертификационного аудита системы экологического и энергетического менеджмента КПО признаны эффективными и соответствующими требованиям международных стандартов ИСО 14001:2015 и ИСО 50001:2018.

Здоровье и безопасность сотрудников и местного населения является одним из ключевых приоритетов в работе компании. Несмотря на сложности текущей ситуации, КПО намерена и в дальнейшем сохранять рабочие места, обеспечивая безопасные условия работы, как для своих сотрудников, так и для персонала подрядных компаний. В 2020 году доля казахстанских сотрудников составила 97% от общего числа специалистов, квалифицированных рабочих, и 83% - руководящего звена. В целом, с момента подписания ОСРП на обучение и развитие казахстанских специалистов было направлено свыше 227 миллионов долларов США.

Компания проводит активную и всестороннюю работу по вовлечению в освоение Карачаганакского месторождения. казахстанских поставщиков и производителей. Напряженная работа по реализации данной программы приносит свои плоды. По итогам 2020 года доля казахстанского содержания в контрактах КПО на поставку товаров, работ и услуг составила 59% процентов. При этом за последние несколько лет кардинально изменилась структура закупок казахстанских товаров - от простой продукции до сложных и высокотехнологичных видов материалов и оборудования.

КПО также осуществляет реализацию крупных проектов, направленных на развитие социальной инфраструктуры Западно-Казахстанской области. На сегодня общий объем инвестиций КПО в эту сферу составляет 427 миллионов долларов США.

В 2020 году оказана весомая поддержка учреждениям здравоохранения области в борьбе с COVID-19. Было закуплено необходимое медицинское оборудование, материалы, в том числе и для отделений интенсивной терапии.

Сложившаяся ситуация, безусловно, является беспрецедентным вызовом для каждого из нас и для мировой экономики, - сказал Эдвин Блом. - КПО делает все возможное для защиты здоровья и безопасности своих сотрудников и местного населения. Мы будем продолжать укреплять партнерские взаимоотношения и сотрудничество с уполномоченными органами Республики Казахстан, исходя из общего стремления - достичь целей устойчивого развития в интересах жителей Западно-Казахстанской области и Республики Казахстан.

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