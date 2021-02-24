Мажилисмен раскритиковал правила использования пенсионных накоплений на лечение

На сегодняшний день миллионы казахстанцев не имеют статуса "застрахованного" в рамках ОСМС.

Сегодня на пленарном заседании Мажилиса депутат, член фракции партии "Nur Otan" Аманжан Жамалов обратился в Министерство здравоохранения и Агентство по регулирования и развитию финансового рынка с запросом относительно расширения списка услуг, на которые можно использовать пенсионные накопления, сообщает zakon.kz.

По словам мажилисмена, после его депутатского запроса на прошлой неделе госорганы оперативно утвердили Правила использования части пенсионных накоплений на лечение и перевода в доверительное управление управляющим компаниям. Однако из списка медуслуг, оказываемых за счет пенсионных накоплений, исключены услуги, оказываемые в рамках гарантированного объема бесплатной медпомощи и обязательного социального медицинского страхования.

Как отметил депутат, Министерство здравоохранения "закрывает глаза" на то, что ряд бесплатных услуг, оказываемых населению в рамках этих программ, требуют решения таких проблем как "квота" и "очередь", так надоевших казахстанцам. К тому же, чтобы получить медицинские услуги в рамках ОСМС необходимо иметь отчисления туда.

На сегодняшний день миллионы казахстанцев не имеют статуса "застрахованного" в рамках ОСМС и соответственно вообще не могут получить никаких медицинских услуг, - заявил Аманжан Жамалов.

При этом особое внимание депутат обратил на проблему бесплодия, отметив, что по статистике каждая шестая семья в нашей стране не может иметь детей. По поручению Главы государства с этого года количество квот на экстракорпоральное оплодотворение увеличено до 7000.

Это огромная поддержка со стороны государства, - подчеркнул Аманжан Жамалов.

Однако, несмотря на увлечение количества квот и предоставление медуслуг в рамках ОСМС, многие казахстанцы не могут воспользоваться ими.

Аманжан Жамалов заявил также, что Минздраву необходимо разрешить гражданам направлять свои пенсионные накопления на реабилитацию и восстановление после тяжелых болезней, а также на косметологические операции и процедуры и предложил также обсудить список медицинских услуг с гражданским и медицинским сообществами.

Кроме этого, депутат обратил внимание "Отбасы банка" на требования по предоставлению заключения врачебной комиссии. Этот пункт, по словам Жамалова, подразумевает только очную явку больного в медорганизацию. Тогда как малоподвижным гражданам, особенно тем, кто находится на постельном режиме по медицинским показаниям крайне сложно соблюсти его. Для таких граждан, считает депутат, необходимо предусмотреть упрощенный либо выездной порядок получения заключения врачебной комиссии.

Относительно перевода пенсионных накоплений в доверительное управление управляющим компаниям Аманжан Жамалов считает необходимо принять более гибкую инвестиционную декларацию для частных управляющих.

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