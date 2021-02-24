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В одном из районов Актюбинской области отменили ограничительные меры

Фото: newtimes.kz 24 февраля 2021, 17:06

Они отменены с 24 февраля.

Главный государственный санитарный врач Актюбинской области подписал постановление "О признании утратившим силу постановления № ПГСВ-3 от 28 января 2021 года главного государственного санитарного врача Актюбинской области "Об усилении мер по предупреждению заболеваний коронавирусной инфекцией среди населения Мартукского района", передает zakon.kz.

Таким образом, в районе с 24 февраля отменили ограничительные меры, связанные с борьбой против коронавируса.

В частности, речь идет об ограничении работы объектов питания, магазинов, рынков, дежурных групп в детсадах, медицинских центров, религиозных объектов и т.д.

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