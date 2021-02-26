Лжесотрудники Антикора требовали миллионные взятки у доверчивых казахстанцев

Так, житель Нур-Султана, представляясь сотрудником антикоррупционной службы, завладел денежными средствами гражданина Ж. на общую сумму свыше 70 млн тенге.

Выявлен ряд лжесотрудников Антикоррупционной службы, которые занимались мошенничеством, сообщила на брифинге старший офицер Агентства РК по противодействию коррупции Динара Кулумбетова, передает корреспондент zakon.kz.

В 2020 году департамент рассмотрел 406 жалоб и обращений на действия должностных лиц, проведено 286 служебных расследований. Выявлены факты совершения мошеннических действий граждан под прикрытием антикоррупционной службы. Выявлен ряд лиц, так называемых, лжесотрудников, которые занимались мошенничеством, представляясь сотрудниками антикоррупционной службы. Динара Кулумбетова.

По ее словам, в июле 2020 года по факту совершения неоднократных мошеннических действий и подстрекательства к даче взятки задержан житель Нур-Султана, который представляясь сотрудником антикоррупционной службы завладел денежными средствами гражданина Ж. на общую сумму свыше 70 млн тенге.

Установлено, что гражданин А. с 2014 года находится в межгосударственном розыске правоохранительными органами РК за совершение особо тяжкого преступления. Уголовное дело окончено производством и находится на рассмотрении в суде, — добавила старший офицер Агентства.

Другие случаи, по ее словам, были в мае в Кызылординской области и в декабре 2020 года в Алматы. Так, например, в мае были пресечены мошеннические действия гражданина Туркестанской области, который использовал поддельное служебное удостоверение сотрудника антикоррупционной службы, действуя на территории Кызылординской области.

Он завладел имуществом на более 1 млн тенге. В декабре 2020 года житель Алматы, представившись сотрудником антикоррупционной службы, завладел денежными средствами другого гражданина в размере 5 млн тенге за положительное решение вопроса по уголовному делу, которое находится в суде. В настоящее время проводится досудебное расследование, — уточнили на брифинге.

Также в Агентстве прокомментировали видео, которое распространялось в социальных сетях, где мужчина в нетрезвом состоянии после совершения ДТП предъявлял служебное удостоверение сотрудника антикоррупционной службы.

В ходе проведения розыскных мероприятий задержан гражданин Абдуллаев, ранее совершивший тяжкое общеуголовное преступление... Было проведено расследование.

Установлено, что служебные удостоверения лжесотрудников были изготовлены кустарным способом. То есть не по образцу антикоррупционной службы, — заключила Кулумбетова.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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