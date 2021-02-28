Уснуть за 60 секунд – эксперт рассказал о технике быстрого засыпания

Этот способ также известен под названием "расслабленное дыхание".

Специалист по интегративной медицине из Университета Аризоны Эндрю Вейл рассказал о способе, который поможет быстро уснуть, сообщает zakon.kz.

Методикой он поделился на своем собственном сайте.

Эксперт порекомендовал при бессоннице или неожиданном пробуждении прибегнуть к дыхательной методике "4-7-8". Он напомнил, что данный метод используют йоги. Причем такой способ помогает уснуть всего за минуту.

Этот способ также известен под названием "расслабленное дыхание". В соответствии с методикой, необходимо медленно вдыхать через нос в течение четырех секунд, потом задержать дыхание на семь секунд и плавно выдыхать воздух за восемь секунд. Последовательность следует повторять до тех пор, пока не уснешь.

Вейл утверждает, что этот же метод можно использовать для снятия накопившегося за день в теле напряжения. Регулярное повторение приводит к лучшим результатам.

Кроме того, специалист рекомендовал не употреблять кофеин и не есть перед сном, а также отключить все гаджеты и убрать раздражающие шумы.

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