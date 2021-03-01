Мамин принял главу "Роскосмоса"

Стороны обсудили вопросы казахстанско-российского сотрудничества в космической сфере.

Премьер-министр Казахстана Аскар Мамин принял генерального директора российской государственной корпорации "Роскосмос" Дмитрия Рогозина, передает zakon.kz.

Пресс-служба премьера сообщает, что стороны обсудили актуальные вопросы казахстанско-российского сотрудничества в космической сфере, в том числе дальнейшее развитие космодрома "Байконур" и формирование космической системы дистанционного зондирования Земли среднего разрешения. Особое внимание было уделено проекту по созданию совместного космического ракетного комплекса "Байтерек" ("Назарбаевский старт").

Во встрече приняли участие заместитель премьер-министра Роман Скляр и министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин.

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