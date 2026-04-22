Рыбакина сообщила тревожащие новости после триумфа в Штутгарте

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина поделилась новостями о своем самочувствии перед "Мастерсом" в Мадриде, сообщает Zakon.kz.

Как пишет sportarena.kz, казахстанка сообщила об усталости после завоевания второго титула WTA за сезон.

"Конечно сейчас, к концу турнира, я чувствую себя немного уставшей, но могу сказать, что та физическая подготовка, которую мы провели, действительно мне помогла. Теперь самое важное – сыграть на других крупных турнирах. Не могу сказать, что нахожусь в своей самой лучшей форме, но я определенно двигаюсь в этом направлении, – сказала Рыбакина в интервью WTA.

Для Елены Рыбакиной последний титул стал 13-м в карьере и вторым – в текущем сезоне.

