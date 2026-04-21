Финансы

Казахстанка набрала кредиты почти на 10 млн тенге и выиграла в суде у банков

Фото: pexels
Работница больницы из Тараза задолжала нескольким банкам и микрофинансовым организациям (МФО) по кредитам почти 10 млн тенге и пошла в суд за помощью, сообщает Zakon.kz.

В Таразском городском суде 21 апреля 2026 года рассказали, что женщина обратилась к ним, указав, что из-за финансовых трудностей не смогла своевременно исполнять обязательства по кредитам. Общая сумма ее задолженности перед девятью кредиторами (банками и микрофинансовыми организациями) превысила 9,6 млн тенге.

"Ранее она добросовестно погашала займы, однако со временем ее доход перестал покрывать все обязательства. Заявитель работает в городской многопрофильной больнице в должности учитель технологии. У заявительницы отсутствует недвижимое имущество, а долги значительно превышают заработок", – сообщили в суде.

Пять из девяти кредиторов просили отказать в удовлетворении заявления. Но суд пришел к выводу, что доказательств недобросовестности женщины или сокрытия имущества не представлено. В суде отметили, что сам по себе факт трудоспособности не исключает наличия финансовых трудностей.

"Суд удовлетворил заявление гражданки. В отношении женщины будет разработан план погашения задолженности. На период процедуры приостанавливается взыскание долгов, прекращается начисление штрафов и пени. Решение суда позволит женщине упорядочить выплаты по долгам и восстановить свое финансовое положение, сохранив возможность вести нормальную жизнь", – отметили в суде.

Решение вступило в законную силу.

Просрочка более 5 лет: кому спишут долги за кредиты в Казахстане

Ранее суд аналогично помог многодетному мужчине, который задолжал банкам 13 млн тенге.

Ирина Капитанова
