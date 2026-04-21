Наука и технологии

Геологи обнаружили в недрах Земли 18 млн тонн "белого золота"

Золото, раскопки, земля, фото - Новости Zakon.kz от 22.04.2026 03:30 Фото: freepik
Во время глубоководных раскопок в Калифорнии (США) геологи обнаружили ценный элемент, который ранее считался бесполезным. Теперь же обнаружение "белого золота" потрясло мировой энергетический рынок до основания, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Pulse, в условиях, когда мир сталкивается с одним энергетическим кризисом за другим, необходимы новые источники энергии. Разработка месторождений в Калифорнии может удовлетворить потребность целого поколения в этом.

Власти штата Калифорния были в восторге от недавнего открытия "белого золота". Речь идет о литии с потенциалом в 18 млн тонн. Именно он может позволить Калифорнии возглавить энергетический переход.

В результате этот регион получил прозвище "литиевая долина".

Есть надежда, что там можно будет добывать более 25 тыс. метрических тонн лития ежегодно, а также производить до 50 МВт возобновляемой энергии. Некоторые эксперты разрабатывают новые методы выработки энергии в лабораториях. Но Калифорния может стать ключом к обеспечению мира энергией за счет лития в ближайшем будущем.

Ранее на дне озера недалеко от Казахстана нашли древний город, напоминающий Атлантиду.

Аксинья Титова
