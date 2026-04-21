Культура и шоу-бизнес

Певица из Украины обратилась к Димашу Кудайбергену после совместного выступления в Будапеште

Концерт Димаша , фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2026 08:18 Фото: Instagram/victori__official
Украинская оперная певица Виктория Булеева поблагодарила казахстанского исполнителя за возможность выступить с ним на одной сцене, сообщает Zakon.kz.

Слова благодарности участница международных проектов и телевизионных шоу опубликовала 20 апреля на своей странице в Instagram.

"Дорогой Димаш, ты знаешь, насколько важной и ценной для меня стала эта встреча. Так много людей так долго ждали этот дуэт, и кажется, что он действительно должен был случиться. Я бесконечно благодарна тебе за поддержку и веру в мой талант. Спасибо за ту магию, которую мы создали вместе на сцене, – это было по-настоящему незабываемо", – поделилась эмоциями украинская оперная дива.

На концерте "Три иконы в Будапеште" Димаш и Виктория повторили дуэт из знаменитого бродвейского мюзикла Эндрю Ллойда Уэббера "Призрак оперы". Фрагментом их выступления поделилась мама исполнителя Светлана Айтбаева.

Также после этого концерта к Димашу Кудайбергену трогательно обратился Пласидо Доминго.

Фото Алия Абди
Алия Абди
