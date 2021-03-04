Для пула жилья на 10 тыс. квартир потребуются субсидии в размере 5,3 млрд тенге в год.

В Казахстане появится социальный фонд недвижимости на первичном рынке. Об этом заявил первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев, сообщает zakon.kz.

Совместно с частными застройщиками будут создаваться Социальные фонды недвижимости на первичном рынке, - сказал Каирбек Ускенбаев 3 марта на коллегии.

В пример он привел, что для пула жилья на 10 тыс. квартир потребуются субсидии в размере 5,3 млрд тенге в год.

После формирования пулов жилья, акции данных Фондов, обеспеченные недвижимостью, будут предлагаться рынку с гарантированной доходностью, - сказал он.

Также предлагается внедрение механизма строительства жилья на селе.

Как рассказал вице-министр, данный механизм согласно поручению главы государства предусматривает субсидирование 50% затрат работодателя при строительстве жилья для работников в селах.

Количество граждан, состоящих в очереди на получение жилья в Казахстане, ежегодно растет в среднем на 50 тысяч и на сегодня составляет 548 тысяч человек.

По его словам, для решения их вопросов предлагается 2 механизма.

Первое, обеспечение жильем очередников с доходами ниже 1 прожиточного минимума на члена семьи (в основном это многодетные семьи, дети-сироты, семьи, имеющие детей инвалидов и другие социально-уязвимые слои населения) через механизм субсидирования частного арендного жилья. Второе, очередникам с доходами выше 1 прожиточного минимума (это госслужащие, бюджетники, неполные семьи и другие очередники) будут доступны льготные займы на новое жилье, - сказал Ускенбаев.

По оперативным данным министерства индустрии и инфраструктурного развития, потребность составляет 2 855 жилищ (285,5 тыс. кв.м) в 76 районах. Для субсидирования потребуется из РБ 14,3 млрд тенге.

В 2020 году по Казахстану построено 15,3 млн. кв. метров жилья (+116,8% к 2019 году), сдано свыше 140 тыс. жилищ. Инвестиции в жилищное строительство возросли на 33,6% в сравнении с 2019 годом и составили 2 трлн. тенге. На 1 тенге государственных средств привлечено 5 тенге частных инвестиций.

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