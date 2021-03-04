Двух мужчин завалило горной массой в шахте Акмолинской области

Спасателям удалось извлечь их из-под завалов.

В Акмолинской области двух мужчин, находящихся в шахте ТОО "Айна – ресурс", завалило горной массой. Cпасателям удалось извлечь их из-под завалов, передает zakon.kz.

Обрушение горной массы произошло 4 марта в шахте ТОО "Айна – ресурс" в Астраханском, сообщает МИА "Казинформ.

В этот момент в шахте находились двое мужчин - 31 и 30 лет. Спасателям удалось извлечь их из-под завалов. Пострадавшие сейчас находятся в астраханской районной больнице, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Сегодня в 03:02 на пункт связи части ПЧ-19 села Астраханка поступило телефонное сообщение, что в селе Акбеит требуется помощь для спасения и эвакуации экстренных больных. К месту вызова были направлены спасатели на высоко проходимом вездеходе ТРЭКОЛ ВЕГА. Мужчины находились в тяжелом состоянии на глубине 100 метров, из шахты их вызволили другие шахтеры и оказали первую медицинскую помощь до приезда спасателей, - рассказал начальник ОЧС Астраханского района Аят Сералиев.

По словам спасателя, из-за плохих метеорологических условий карета скорой помощи не смогла добраться до пострадавших. Спасателям пришлось отправиться к месту ЧС вместе с медиками. Пострадавших смогли эвакуировать в больницу.

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