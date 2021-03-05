Землетрясение произошло в 300 км от Алматы

Магнитуда MPV 3.7.

Ночью 5 марта в 341 км на юго-восток от Алматы произошло землетрясение, сообщает zakon.kz.

5 марта 2021г. в 2:59 Алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 341 км на юго-восток от г. Алматы на территории Китая. сеть сейсмических станций ГУ "СОМЭ КН МОН РК"

Энергетический класс землетрясения 9.3.Магнитуда MPV 3.7.Координаты эпицентра 42.07° с.ш. 80.77° в.д.Глубина 20 км.Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

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