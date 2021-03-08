Чего хотят феминистки Казахстана

В этом году власти Алматы разрешили феминисткам провести марш и митинг за права женщин.

В Казахстане 8 марта принято дарить женщинам цветы и желать женского счастья. Однако изначально этот день учреждался, как день борьбы за равные права. Корреспондент zakon.kz поговорил с казахстанскими феминистками и узнал, за что они борются.

В этом году феминистки согласовали с властями Алматы проведение марша и митинга за права женщин. Инициаторами марша стали пять организаций - Feminita, "КазФем", "Фемсреда", ОФ "SVET" и FemAgora".

Такое крупное санкционированное мероприятие проходит у нас впервые. Наверняка люди все еще не могут привыкнуть к тому, что это разрешено. Мы надеемся, что будет больше 500 участниц. Нужно вернуться к первоначальному значению праздника, когда женщины выходили и требовали свои права, - говорит соосновательница казахстанской феминистской инициативы "Феминита" Жанар Секербаева.

Она отмечает, что в стране есть ряд нарушений, которые указывают на гендерное неравенство. В частности:

существование списка запрещенных для женщин профессий. На сегодня в нем 191 наименование. Среди них: каменщик, машинист бульдозера, матрос, водолаз, десантник-пожарный, парашютист-пожарный и так далее. Власти объясняют существование этого списка тем, что указанные профессии очень вредные и тяжелые, а потому плохо отразятся на репродуктивных функциях женщины;

стигматизация ЛБКТ-женщин (лесбиянки, бисексуалки, квир- и транс-женщины;

стеклянный потолок. То есть невидимый барьер, который препятствует женщинам подниматься по карьерной лестнице;

низкая зарплата. По последним данным, казахстанская женщина зарабатывает на 34% меньше, чем мужчина.

Активистка движения KazFem Вероника Фонова указывает на криминальную сторону вопроса.

Женщинам в Казахстане очень сложно защитить себя от насилия. Это касается домашнего насилия, когда за побои мужу всего лишь выносят предупреждение, а за систематические нанесения травм - охранный ордер или особые требования, нарушение которых грозят максимум штрафом. Статья "истязание", по которой обещали судить домашних тиранов не работает - за 10 лет всего девять судебных дел по ней, - говорит она.

По ее словам, женщинам также сложно защититься от:

сексуального насилия. По ее данным, по статистике, за 2020 год в среднем в сутки насиловали пять казахстанок;

харассмента - домогательства на работе, на улице, в учебных заведениях. Тут проблема в том, что статьи за домогательства в Казахстане нет.

Более того, женщину принято обвинять в том, что она столкнулась с насилием: недостаточно хорошо себя вела, надела короткую юбку, спровоцировала. Хотя, как отмечает активистка, на деле в насилии всегда виноват насильник.

По мнению феминисток, в Казахстане Международный женский день отмечают не так, как было задумано изначально.

Напомним историю вопроса

Международный женский день предложили учредить в 1910 году. Идея принадлежала социалистке Кларе Цеткин. Подразумевалось, что в этот день будут проходить митинги и шествия, чтобы привлечь общество к проблемам женщин.

Впервые женский день отметили через год, в 1911 году. Это случилось в Австрии, Дании, Германии и Швейцарии. Женщины требовали равных прав с мужчинами: права на голос, права занимать государственные должности, права на труд и прекращение дискриминации на рабочем месте.

В 1975 году Организация объединенных наций провозгласила 8 марта Международным женским днем.

В СССР женский день изначально отмечали, как и в других странах мира: женщины выходили на марши и демонстрации, заявляли там о проблемах, с которыми сталкиваются каждый день. Но после Второй мировой войны праздник стал позиционироваться, как день матери и жены. Политические лозунги сменились на речи о "женственности, нежности и наступающей весне". В 1966 году 8 марта стало официальным выходным днем. С тех пор праздник потерял свой изначальный смысл.

Активистка Вероника Фонова считает не совсем правильным дарить в этот день женщинам цветы и желать женского счастья. 8 марта нужно выходить на марши и заявлять о своих правах.

8 марта изначально был и есть - день борьбы за женские права. Для меня он имеет только такое значение, и я не очень люблю слышать в этот день поздравление с "праздником женственности", слова об "украшении коллектива" и пожелания "женского счастья" в виде обязательного брака и посвящения жизни материнству. Мое "женское счастье" - воспользоваться в этот день своим конституционным правом на мирные собрания и демонстрации, и по сложившейся мировой феминистской традиции присоединиться к маршу или митингу на главных улицах нашего города, чтобы сказать о том, что волнует меня: антиженские законы, малая представленность в политике, харассмент, стеклянные потолки, - говорит она.

Поддерживать феминизм могут и мужчины. Их называют профеминистами. Таковым является Амир Шайкежанов. Он считает, что если уравнять женщин и мужчин в правах, то это приведет к искоренению токсичной маскулинности.

Что подразумевается под токсичной маскулинностью? Это гипертрофированный образ супермужчины, который всегда силен успешен и агрессивен. По его словам, этот образ давит на мужчин, которые в большинстве своем такими не являются. У мужчин тоже есть "обычные" чувства (уныние, грусть), но они не могут их проявлять. В итоге чувства превращаются в агрессию. Она либо направляется на себя (в Казахстане высокий рейтинг самоубийств среди мужчин), либо в отношении других людей.

По его словам, если мир придет к равноправию, то общество пересмотрит гендерные стереотипы. У мужчины будет возможность реализовывать себя так, как он хотел бы.

То есть хотят они быть педагогами, воспитателями или медработниками, никто им не будет говорить, что это "женская" профессия и не будет смеяться. Они смогут позволить себе проявлять чувства, позволить себе просить помощи, когда у них возникают медицинские, психологические, какие угодно проблемы. Может быть ситуация, что женщина зарабатывает больше, и мужчина может уйти в декрет. И никто над этим не будет подшучивать. Я вижу для государства плюсы в борьбе за равноправие, - объясняет Шайкежанов.

Но на сегодня Казахстан далек от равноправия. Страна занимает 72 место в мире в индексе Всемирного экономического форума по уровню гендерного разрыва. Феминистки продолжают говорить о проблемах, с которыми сталкиваются женщины, но существенных подвижек пока нет.

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