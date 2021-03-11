Нигматулин принял посла Великобритании

В следующем году исполняется 30 лет установления дипломатических отношений между Казахстаном и Великобританией.

Сегодня в Мажилисе Председатель Палаты Нурлан Нигматулин принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Казахстане Майкла Гиффорда. Собеседники обменялись мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, сообщает zakon.kz.

Отметив, что в следующем году исполняется 30 лет установления дипломатических отношений между Казахстаном и Великобританией, Спикер Мажилиса подчеркнул, что за это время налажен доверительный политический диалог, активно развивается торгово-экономическое и культурно-гуманитарное взаимодействие.

При этом Нурлан Нигматулин акцентировал внимание, что особое значение, которое придает Первый Президент-Елбасы Нурсултан Назарбаев, а также Глава государства Касым-Жомарт Токаев укреплению казахстанско-британскому сотрудничеству, позволило вывести его на уровень стратегического партнерства.

По словам Спикера Мажилиса, развитию всестороннего взаимодействия будет способствовать и новое Соглашение о стратегическом сотрудничестве между Казахстаном и Великобританией, работа над которым ведется в настоящее время.

В свою очередь Майкл Гиффорд высоко оценил уровень двусторонних отношений, отметив их важное значение как для развития экономического партнерства, так и межпарламентского взаимодействия. Посол подчеркнул, что Великобритания поддерживает реформы, которые проводит Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Нурлан Нигматулин и Майкл Гиффорд выразили уверенность, что активизация диалога между казахстанскими и британскими парламентариями принесет взаимную пользу для двух государств.

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