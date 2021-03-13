Еще 4 казахстанца скончались от коронавируса и пневмонии

По данным Минздрава, из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжелом состоянии находятся 235 пациентов.

На 13 марта лечение от КВИ в Казахстане продолжают получать 18 658 человек (14 277 КВИ+ и 4 381 КВИ-), сообщает zakon.kz.

Из них в стационарах находится – 4 827 пациентов, на амбулаторном уровне – 13 831 пациент.

По данным Минздрава, из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

в тяжелом состоянии – 235 пациентов,

в состоянии крайней степени тяжести – 44 пациента;

на аппарате ИВЛ – 43 пациента.

Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19

На 11 марта 2021 года зарегистрировано 55 случаев заболевания, 1 случай с летальным исходом. Выздоровел 181 человек.

С 1 августа 2020 года зарегистрировано:

Заболевших - 49 749, случаев с летальным исходом - 653, всего выздоровели – 44 715 человек.

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