Более 1 100 заражений КВИ зафиксировали в Казахстане за сутки

Приложение zakon.kz
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За прошедшие сутки зарегистрировано 1 124 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 18 марта 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1 124 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Всего в стране подтверждено 229 217 случаев, из них:
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