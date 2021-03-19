Более 1 100 заражений КВИ зафиксировали в Казахстане за сутки

За прошедшие сутки зарегистрировано 1 124 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 18 марта 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1 124 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 229 217 случаев, из них:

в городе Алматы – 28991 (+366),

в городе Нур-Султан – 27528 (+285),

в ВКО – 22551 (+28),

в Павлодарской области – 18688 (+47),

в Атырауской области – 17881 (+36),

в Карагандинской области – 16586 (+98),

в Акмолинской области – 14743 (+50),

в ЗКО – 14078 (+81),

в Костанайской области – 13300 (+44),

в СКО – 12840 (+35),

в Алматинской области – 12078 (+91),

в городе Шымкенте – 6476 (+36),

в Жамбылской области – 6210 (+18),

в Актюбинской области – 4614 (+26),

в Туркестанской области – 4398 (+13),

в Мангистауской области – 4325 (+6),

в Кызылординской области – 3930 (+4).

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