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Более 1 100 заражений КВИ зафиксировали в Казахстане за сутки

Фото: zakon.kz. 19 марта 2021, 08:01

За прошедшие сутки зарегистрировано 1 124 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 18 марта 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1 124 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего в стране подтверждено 229 217 случаев, из них:

  • в городе Алматы – 28991 (+366),
  • в городе Нур-Султан – 27528 (+285),
  • в ВКО – 22551 (+28),
  • в Павлодарской области – 18688 (+47),
  • в Атырауской области – 17881 (+36),
  • в Карагандинской области – 16586 (+98),
  • в Акмолинской области – 14743 (+50),
  • в ЗКО – 14078 (+81),
  • в Костанайской области – 13300 (+44),
  • в СКО – 12840 (+35),
  • в Алматинской области – 12078 (+91),
  • в городе Шымкенте – 6476 (+36),
  • в Жамбылской области – 6210 (+18),
  • в Актюбинской области – 4614 (+26),
  • в Туркестанской области – 4398 (+13),
  • в Мангистауской области – 4325 (+6),
  • в Кызылординской области – 3930 (+4).

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