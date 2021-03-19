Сенаторы предлагают новые льготы соцпредпринимателям

Представленный законопроект направлен на системную поддержку бизнесменов - Ашимбаев.

19 марта сенаторы презентовали закон о социальном предпринимательстве, сообщает zakon.kz.

Из ключевых его новелл – предоставление налоговых льгот, финансовая и информационная поддержка социальным предпринимателям. Для них будут предоставляться гранты, организовываться обучение, создаваться программы по акселерации. Кроме того, в этом же Законе будет прописано, какие именно предприниматели подпадают под определение "социальные", - отметили в пресс-службе Сената.

Председатель Палаты Маулен Ашимбаев отметил что законопроект, инициированный депутатами Парламента, важен потому, что он отвечает на имеющиеся запросы общества, в сфере социального предпринимательства.

Представленный сегодня законопроект направлен на системную поддержку бизнесменов, занимающихся социальным предпринимательством. Он определяет основную концепцию социального предпринимательства и цели такого вида деятельности. В документе также прописаны конкретные механизмы и меры государственной поддержки. Считаю, что для таких предприятий она очень важна, - сказал Ашимбаев.

Согласно законопроекту, социальным предпринимателям предполагается исчисление налога на имущество по ставке на 50% ниже действующей. А затраты таких предприятий на обучение своих сотрудников из социально-уязвимых категорий населения, в двухкратном размере могут быть исключены из налогооблагаемой базы.

По словам руководителя рабочей группы, сенатора Ерика Султанова, признавать предпринимателей социальными, вести их учет и принимать решения по оказанию им господдержки должны специальные региональные комиссии. Именно они и должны в последующем включать всех соцпредпринимателей в специальный Реестр.

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