В Нур-Султане открыли центры бокса, художественной гимнастики и зал единоборств

Тренировки в данных центрах проводятся бесплатно для всех спортсменов сборных и спортивных школ города Нур-Султан.

В рамках празднования Наурыза в Нур-Султане впервые открыты Центр бокса, Центр художественной гимнастики и зал единоборств, передает zakon.kz.

Как сообщает официальный сайт акимата города, в церемонии открытия спортивных центров приняли участие заместитель акима города Бахтияр Макен, руководитель управления физической культуры и спорта Самат Ергалиев, а также депутаты столичного маслихата.

При поддержке городского акимата и президента федерации бокса РК Кенеса Ракишева в новом центре бокса одновременно смогут заниматься спортом более 500 человек. Кроме того, центр, который открылся на базе спорткомплекса "Астана Арена", оснащен современным оборудованием, проложена беговая дорожка.

От всей души поздравляю вас с национальным праздником Наурыз и открытием современных спортивных центров. Это хороший вклад в будущее здоровой нации, с каждым годом мы создаем новые условия для нашей молодежи, которая в ближайшем будущем будет представлять наш город и страну на международной арене, - отметил в своем выступлении Бахтияр Макен.

Тренировки по художественной гимнастике осуществлялись в гостинице "Думан", спорткомплексе "Аспан" и Назарбаев Университете. Теперь же для жителей правобережья открыт еще один центр художественной гимнастики во Дворце Независимости.

В новом центре поместилось 9 ковров, что позволит более ста спортсменам заниматься одновременно. От имени всех тренеров выражаю искреннюю благодарность. Благодаря предоставленным возможностям, мы выступаем на высоком уровне и прилагаем все усилия для того, чтобы прославить нашу столицу на престижных соревнованиях, - рассказала старший тренер ДЮСШОР №1 по художественной гимнастике Меруерт Балгынбаева.

Общая площадь зала единоборств, открытого по улице Жирентаева 6/1, составляет 650 квадратных метров. Здесь проводят занятия по 8 неолимпийским видам спорта. Среди них: панкратион, джиу-джитсу, грэпплинг, самбо, киокушинкай-кан каратэ, шинкиокушинкай каратэ, кикбоксинг и қазақ күресі.

Не скрывали радости и воспитанники открывшегося тренировочного зала.

Я занимаюсь каратэ с 6 лет. За пять лет я получил очень хорошее воспитание и опыт. Сегодня открылся новый зал, он очень большой и светлый. Мы очень рады, - сказал 11-летний Даулет Тузелхан.

Тренировки в данных центрах проводятся бесплатно для всех спортсменов сборных и спортивных школ города Нур-Султан.

Напомним, прием в спортивные школы ведется в сентябре-октябре каждого года. Дети, прошедшие специальный отбор, бесплатно занимаются спортом в спортивных школах столичного акимата.

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