"Угнали машину! Что чувствуешь?": казахстанские блогеры угнали элитное такси в Москве

Одного отправили под стражу, двух других - под домашний арест.

В центре Москвы трое блогеров (один из них - Рамир Хасанов) угнали такси, чтобы пранкануть водителя, передает zakon.kz.

Парни хотели сильных ощущений и популярности: вызвали такси бизнес-класса - BMW за 3,5 млн, попросили водителя открыть багажник, чтобы загрузить пакеты с покупками. А когда мужчина вышел, один из блогеров прыгнул за руль и погнал в сторону третьего кольца, чувствуя себя героем экшн-фильма. Шутка длилась недолго: через несколько минут парни вернулись и объяснили, что это был всего лишь прикол - и началось совсем другое кино. Одного отправили под стражу, двух других - под домашний арест. Кстати, блогера Хасанова уже арестовывали за то, что он имитировал кашель от короны с кровью в метро Алматы. Теперь парень переехал Москву и веселится здесь, - говорится в сообщении Telegram-канала Mash.

Один из блогеров внутри салона производил видеосъемку, на которой парни сперва разговаривали на казахском, а затем перешли на русскую речь.

Брат, угнали машину! Что чувствуешь? Адреналин? - говорят "герои" видеоролика.

По словам официального представителя МВД России Ирины Волк, сотрудниками уголовного розыска отдела МВД России по Пресненскому району города Москвы по подозрению в неправомерном завладении дорогостоящим автомобилем задержаны трое граждан одной из стран ближнего зарубежья.

Предварительно установлено, что молодые люди, находясь на Пресненской набережной, вызвали такси бизнес-класса. На заказ прибыл автомобиль немецкого производства стоимостью свыше 3,5 млн рублей. Двое злоумышленников сели в салон иномарки, попросили водителя открыть багажник и помочь их другу загрузить туда пакеты с покупками. Когда мужчина вышел из машины, один из фигурантов сел за руль и поехал в сторону Третьего транспортного кольца столицы. Спустя несколько минут подозреваемые вернулись и пояснили водителю, что они таким образом подшутили над ним. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские в тот же день задержали подозреваемых на проспекте Маршала Жукова, - проинформировала она.

Выяснилось, как отметила официальный представитель МВД РФ, "что задержанные ведут блог в социальных сетях и регулярно снимают видеоролики с различными розыгрышами".

Оказалось, что один из соучастников, находившийся в салоне автомобиля, производил видеосъемку реакции потерпевшего на угон. Следствием ОМВД России по Пресненскому району города Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 166 УК РФ. В отношении одного из подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, еще двое находятся домашним арестом. Мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, продолжаются. Ирина Волк

Один из блогеров - Рамир Хасанов, которого уже арестовывали за пранк с кашлем в алматинском метро и штрафовали за игру в шахматы посреди проспекта Аль-Фараби.

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