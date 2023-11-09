Пранк с угоном такси в Москве: казахстанский блогер вышел на свободу

В 2021 году казахстанского блогера Айдына Тусупова приговорили к 3,5 года колонии за розыгрыш с угоном такси в Москве. 9 ноября 2023 года стало известно, что он вышел на свободу, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из сообщения Департамента уголовно-исполнительной системы по Акмолинской области.

"Айдын Тусупов условно-досрочно освободился из учреждения номер 1 ДУИС по Акмолинской области 14 сентября 2023 года. Убыл по месту жительства в Караганду". Департамент уголовно-исполнительной системы по Акмолинской области

Кроме того, в распоряжении редакции оказалось видео с моментом освобождения Тусупова.

В конце 2021 года казахстанские блогеры Айдын Тусупов, Рамир Хасанов и Ерсин Думшебай угнали элитное такси в центре Москве.

Тогда они через мобильное приложение заказали такси премиум-класса к ТЦ "Москва-Сити". Пока водитель по их просьбе складывал пакеты в багажник, они сели в машину и скрылись в неизвестном направлении, при этом один из них находился за рулем автомобиля, второй – снимал происходящее на камеру мобильного телефона из салона автомобиля, а третий остался ждать возле ТЦ и также снимал происходящее на камеру для последующей публикации видеозаписи в одной из социальных сетей.

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В результате суд приговорил Хасанова, Тусупова и Думшебая каждого к трем годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Одного из блогеров – Рамира Хасанова – уже арестовывали за пранк с кашлем в алматинском метро и штрафовали за игру в шахматы посреди проспекта аль-Фараби.