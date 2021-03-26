Как будут учиться казахстанские школьники в четвертой четверти

Продолжится работа по восполнению пробелов знаний школьников.

На брифинге в СЦК вице-министр образования и науки РК Шолпан Каринова рассказала, как будут учиться школьники в четвертой четверти, передает корреспондент zakon.kz.

По словам Кариновой, в стране завершили третью четверть в традиционном формате 2,3 млн или 66,3 % школьников, дистанционно - 1,1 млн или 33,7 % школьников.

Имеется решение МВК по недопущению распространения коронавирусной инфекции и постановление главного государственного санитарного врача от 25 марта 2021г. В четвертой четверти в случае нахождения региона в зонах низкого и умеренного риска все школьники перейдут на комбинированный формат обучения: часть предметов – традиционно, часть – дистанционно, продолжат традиционный режим работы школы с контингентом до 300 учащихся, - сказала она.

При этом вице-министр отметила, что допускается наполняемость классов не более 25 человек по принципу 1 класс - 1 кабинет. Продолжительность уроков - 40 мин. Работа по восполнению пробелов знаний школьников продолжится.

В исключительных случаях - случаях болезни или контактов с больными - по заявлению родителей разрешается оставлять детей в дистанционном формате обучения. При организации учебного процесса в школах будут предусмотрены все противоэпидемиологические мероприятия, - пояснила представитель ведомства.

По работе столовых решение зависит от местных исполнительных органов, которое они согласовывают с главными санитарными врачами и с соблюдением СанПиНа. Также в школах не требуется ношение обязательной школьной формы, посещать уроки разрешается в свободной и опрятной одежде.

Школой самостоятельно устанавливается количество классов по сменам, а также изучение отдельных предметов в дистанционном режиме. Министерством рекомендовано в штатном формате изучение основных предметов, в дистанционном: музыка, художественный труд, информатика, основы права, графика и проектирование, основы предпринимательства и бизнеса. Уроки физической культуры рекомендовано проводить на свежем воздухе. В регионах, находящихся в красной зоне, формат обучения сохраняется для 1 - 5, в международных школах 1-7 классов, 9, 11 (12) классов - комбинированный формат (70/30), для 6, 7, 8, 10 классов - дистанционный формат с численностью детей в классах до 25 человек, - заключила Каринова.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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