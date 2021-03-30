Как отличить туберкулез от коронавируса у детей - советы врача

Важно помнить главные правила.

Симптомы двух опасных заболеваний - туберкулеза и коронавируса, у детей очень похожи. Едва заметив что-то неладное, родители в страхе могут начать паниковать, но делать этого не нужно. Врач-фтизиатр поликлиники при ГКБ №7 Алматы Каракоз Утемуратова рассказала корреспонденту zakon.kz о различиях между двумя заболеваниями.

Что общего?

По словам доктора Утемуратовой, главное сходство между туберкулезом и COVID -19 в том, что оба заболевания относятся к инфекционным заболеванием, но возбудитель у каждого отдельный. Если у туберкулеза - это микобактерия туберкулеза, так называемая туберкулезная палочка или палочка Коха, то у КВИ - это вирус (коронавирус).

Пути передачи у обоих одинаковые - это в основном воздушно-капельный путь. Группу риска составляют дети, не получившие вакцинацию БЦЖ, ВИЧ- инфицированные; дети, длительно получающие лечение гормонами, цитостатиками, антибиотиками; проживающие в неблагоприятных санитарно-эпидемиологических и социальных условиях; часто болеющие; дети, страдающие сахарным диабетом. Симптомы также схожие, это бронхит, заложенность носа, отит, боль в горле и першение, сухой или мокрый кашель, одышка, боль в мышцах на фоне слабости, плохого аппетита, иногда повышается температура до 38-39°С, - сказала Каракоз Утемуратова.

Как отличить?

Выявить туберкулез можно с помощью пробы Манту с 2 ТЕ, дискаент-теста, эндоскопии, анализов на наличие возбудителя в мокроте, моче, испражнениях, крови, плевральной жидкости, промывных вод бронхов, отделяемых костных секвестров, спинномозговой жидкости, мазке из зева и мазка с конъюнктивы. Диагностика КВИ - это только ПЦР тест на коронавирусную инфекцию, - пояснила доктор.

Чем лечить?

Заниматься самолечением при названных выше симптомах категорически запрещено. Потому что тактика лечения существенно отличается.

Различается продолжительность и схема лечения заболеваний. Если при туберкулезе длительность курса терапии составляет в среднем 1,5-2 года и более, то при КВИ курс лечения - от нескольких дней до нескольких месяцев(1-2 месяца в зависимости от тяжести болезни). Для лечения коронавируса у детей используют стандартную терапию, чтобы облегчить серьезные симптомы, предотвратить последующие осложнения, такие как бактериальные инфекции, поражения сердечной и легочной деятельности и др. Рекомендуется постельный режим, калорийное питание, противовирусная или антибактериальная терапия, применение по показаниям глюкокортикостероидов, при высокой температуре - препаратов для ее снижения, - сказала Утемуратова.

Самое важное, что нужно помнить родителям – о необходимости вакцинации БЦЖ для профилактики туберкулеза при отсутствии противопоказаний и медотвода. На сегодняшний день – это самый надежный способ защиты детей и всего населения от таких инфекций.

Вакцина против КВИ у детей еще не разработана.

Альберт Ахметов

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