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В Казахстане резко увеличился суточный прирост больных COVID-19

Фото: zakon.kz. 1 апреля 2021, 08:01

За прошедшие сутки зарегистрировано 1873 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 31 марта 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1873 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтвержден 246 854 случай, из них:⠀

  • в городе Алматы – 34598 (+515),
  • в городе Нур-Султан – 31106 (+512),
  • в ВКО – 22880 (+34),
  • в Павлодарской области – 19127 (+17),
  • в Карагандинской области – 17751 (+95),
  • в Акмолинской области – 15370 (+48),
  • в ЗКО – 15146 (+98),
  • в Костанайской области – 13821 (+37),
  • в СКО – 13064 (+17),
  • в Алматинской области – 13698 (+220),
  • в городе Шымкенте – 6856 (+51),
  • в Жамбылской области – 6423 (+26),
  • в Актюбинской области – 5322 (+86),
  • в Туркестанской области – 4493 (+7),
  • в Мангистауской области – 4428 (+19),
  • в Кызылординской области – 4044 (+15).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1219 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султане - 272,
  • в городе Алматы - 268,
  • в городе Шымкенте - 15,
  • в Акмолинской области - 58,
  • в Актюбинской области - 52,
  • в Алматинской области - 134,
  • в Атырауской области - 7,
  • в ВКО - 52,
  • в Жамбылской области - 63,
  • в ЗКО - 61,
  • в Карагандинской области - 75,
  • в Костанайской области - 30,
  • в Кызылординской области - 5,
  • в Мангистауской области - 5,
  • в Павлодарской области - 32,
  • в СКО - 19,
  • в Туркестанской области - 11.
  • Всего в стране выздоровели 220 313 человек от COVID-19.

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