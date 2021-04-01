В Казахстане резко увеличился суточный прирост больных COVID-19

За прошедшие сутки зарегистрировано 1873 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 31 марта 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 1873 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтвержден 246 854 случай, из них:⠀
- в городе Алматы – 34598 (+515),
- в городе Нур-Султан – 31106 (+512),
- в ВКО – 22880 (+34),
- в Павлодарской области – 19127 (+17),
- в Карагандинской области – 17751 (+95),
- в Акмолинской области – 15370 (+48),
- в ЗКО – 15146 (+98),
- в Костанайской области – 13821 (+37),
- в СКО – 13064 (+17),
- в Алматинской области – 13698 (+220),
- в городе Шымкенте – 6856 (+51),
- в Жамбылской области – 6423 (+26),
- в Актюбинской области – 5322 (+86),
- в Туркестанской области – 4493 (+7),
- в Мангистауской области – 4428 (+19),
- в Кызылординской области – 4044 (+15).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 1219 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султане - 272,
- в городе Алматы - 268,
- в городе Шымкенте - 15,
- в Акмолинской области - 58,
- в Актюбинской области - 52,
- в Алматинской области - 134,
- в Атырауской области - 7,
- в ВКО - 52,
- в Жамбылской области - 63,
- в ЗКО - 61,
- в Карагандинской области - 75,
- в Костанайской области - 30,
- в Кызылординской области - 5,
- в Мангистауской области - 5,
- в Павлодарской области - 32,
- в СКО - 19,
- в Туркестанской области - 11.
- Всего в стране выздоровели 220 313 человек от COVID-19.
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