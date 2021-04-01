В Казахстане резко увеличился суточный прирост больных COVID-19

За прошедшие сутки зарегистрировано 1873 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 31 марта 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 1873 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтвержден 246 854 случай, из них:⠀

в городе Алматы – 34598 (+515),

в городе Нур-Султан – 31106 (+512),

в ВКО – 22880 (+34),

в Павлодарской области – 19127 (+17),

в Карагандинской области – 17751 (+95),

в Акмолинской области – 15370 (+48),

в ЗКО – 15146 (+98),

в Костанайской области – 13821 (+37),

в СКО – 13064 (+17),

в Алматинской области – 13698 (+220),

в городе Шымкенте – 6856 (+51),

в Жамбылской области – 6423 (+26),

в Актюбинской области – 5322 (+86),

в Туркестанской области – 4493 (+7),

в Мангистауской области – 4428 (+19),

в Кызылординской области – 4044 (+15).

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1219 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султане - 272,

в городе Алматы - 268,

в городе Шымкенте - 15,

в Акмолинской области - 58,

в Актюбинской области - 52,

в Алматинской области - 134,

в Атырауской области - 7,

в ВКО - 52,

в Жамбылской области - 63,

в ЗКО - 61,

в Карагандинской области - 75,

в Костанайской области - 30,

в Кызылординской области - 5,

в Мангистауской области - 5,

в Павлодарской области - 32,

в СКО - 19,

в Туркестанской области - 11.

Всего в стране выздоровели 220 313 человек от COVID-19.

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