Мышцы человека лучше всего восстанавливаются при низком содержании сахара в крови.

Японские ученые заявили о серьезном вреде сахара для мышц, сообщает zakon.kz.

Они выяснили, что мышцы человека лучше всего восстанавливаются при низком содержании сахара в крови.

Глюкоза действительно необходима для развития клеток, однако ее высокий уровень оказывает пагубное влияние. Процесс негативно отражается на росте клеток-сателлитов. В ходе эксперимента выяснилось, что эти клетки размножаются в ответ на высокий уровень сахара, - заявили ученые.

По информации РЕН.ТВ, полученные данные теперь объясняют, почему пациенты с диабетом и высоким уровнем сахара в крови быстро теряют мышечную массу.

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