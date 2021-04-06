Приложение zakon.kz
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Мышцы человека лучше всего восстанавливаются при низком содержании сахара в крови.
Японские ученые заявили о серьезном вреде сахара для мышц, сообщает zakon.kz.
Они выяснили, что мышцы человека лучше всего восстанавливаются при низком содержании сахара в крови.
Глюкоза действительно необходима для развития клеток, однако ее высокий уровень оказывает пагубное влияние. Процесс негативно отражается на росте клеток-сателлитов. В ходе эксперимента выяснилось, что эти клетки размножаются в ответ на высокий уровень сахара, - заявили ученые.
По информации РЕН.ТВ, полученные данные теперь объясняют, почему пациенты с диабетом и высоким уровнем сахара в крови быстро теряют мышечную массу.
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