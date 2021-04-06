Шумных водителей в Алматы будут штрафовать

Помимо крупного штрафа, водителей заставят переоборудовать свои машины. А точнее – убрать тюнинг с выхлопной системы.

Больше у алматинских водителей не будет возможности прокатиться по городским улицам с шумом. Полицейские обещают взяться за них всерьез, сообщает zakon.kz.

С начала года к ответственности привлекли уже больше 700 таких нарушителей тишины, передает КТК.

Активизируются любители громкой, быстрой и, как правило, небезопасной езды ночью. Больше всего от громыхающих звуков двигателей страдают жители домов, которые расположены рядом с крупными магистралями.

Помимо крупного штрафа, водителей заставят переоборудовать свои машины. А точнее – убрать тюнинг с выхлопной системы. Полицейские обещают устраивать рейды на дорогах каждую неделю.

За переоборудование транспортного средства, то есть внесение каких-либо изменений в конструкцию транспортного средства, предусмотрен административный штраф до 20 МРП. Сейчас руководством департамента принято решение о том, что еженедельно будем проводить такие отработки. начальник управления административной полиции города Алматы Жандос Мураталиев

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