В Казахстане запретят продавать земли иностранцам

Мораторий на предоставление сельхозземель в аренду иностранцам истекает 31 декабря 2021 года.

Депутаты Мажилиса в первом чтении одобрили законопроект по вопросам земельных отношений, который запретит выдавать в аренду и продавать земли иностранным компаниям, передает корреспондент zakon.kz.

Министр сельского хозяйства Сапархан Омаров напомнил, что принятый в 2016 году мораторий на предоставление сельхозземель в аренду иностранцам истекает 31 декабря 2021 года. В связи с чем по поручению Президента и был разработан соответствующий законопроект.

На сегодняшний день представленным законопроектом предусмотрен полный запрет на предоставление сельхозземель иностранцам и иностранным компаниям, казахстанским компаниям с иностранным участием, лицам без гражданства, научным центрам с иностранным участием, а также кандасам. Кроме того, законопроектом предусмотрено, что сроки ранее арендованных сельхозземель иностранцами и казахстанскими компаниями с иностранным участием не могут быть продлены и будут находиться во владении только до истечения срока использования, - сказал министр на пленарном заседании Мажилиса.

При этом кандасы смогут получить земельный участок для личного подсобного хозяйства, садоводства и дачного строительства, но только после получения казахстанского гражданства.

В целом законопроектом вносятся изменения в Земельный кодекс и три закона, в том числе закон "О миграции населения".

Тамила Языкова, Нур-Султан

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