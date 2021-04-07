Как изменить в квитанции количество прописанных человек. Инструкция

Внести изменения по количеству прописанных/проживающих в жилом помещении собственник может через личный кабинет на портале Е-gov.

Нередко в квитанции за коммунальные услуги, количество прописанных человек не соответствует действительности. В компании "Алматинские тепловые сети" рассказали, как внести изменения в квитанцию и не оплачивать за лишних людей, передает zakon.kz.

Для внесения изменений в выставляемые счет-квитанции по количеству прописанных/ проживающих собственнику жилого помещения необходимо предоставить подтверждающие документы, - пояснили в компании.

Как это сделать и что нужно предоставить?

Внести изменения по количеству прописанных/проживающих в жилом помещении собственник может через личный кабинет на портале Е-gov.

Пошаговая инструкция:

вход в личный кабинет e- GOV при помощи ЭЦП или разовым ключом через СМС войти в "Личный кабинет" в всплывающем окне обновить данные по разделу "Недвижимость" нажать на "показать" список зарегистрированных лиц - на экран выводится список. нажать на "скачать список" - скачивается список в формате xlsx сделать скрин данной страницы и направить на электронный адрес: info@alts.kz, ortalyc@alts.kz с приложением заявления от владельца квартиры.

Изменения будут осуществлены с момента подачи заявления, так как все изменения приведшие к перерасчету оплаты производятся с момента подачи заявления.

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