Можно ли лицам с ВИЧ проводить вакцинацию от коронавируса – эксперт Минздрава

Конкретные данные о людях с ВИЧ еще не опубликованы в большинстве исследований.

В Казахстане вакцинация людей, живущих с ВИЧ, будет осуществляться поэтапно с учетом поступления вакцины, сообщила в интервью zakon.kz завотделом клинического мониторинга Казахского научного центра дерматологии и инфекционных заболеваний Министерства здравоохранения Сайранкуль Касымбекова.

- Сайранкуль Жузбаевна, сколько в Казахстане людей, живущих с ВИЧ?

- На сегодняшний день их на учете состоит у нас более 24 тысяч человек.

- Были ли среди них случаи заражения короновирусной инфекцией, в том числе с летальным исходом?

- В течение 2020 года в Казахстане среди ЛЖВ были официально зарегистрированы 56 подтвержденных случаев короновирусной инфекции, из них умерло семь человек. Данные за первый квартал этого года находятся еще в обработке и будут предоставлены к 15 апреля.

- Людям, живущим с ВИЧ, можно делать вакцинацию от коронавируса?

- Конечно. Согласно временным рекомендациям Стратегической консультативной группы экспертов по иммунизации от 5 января 2021 года определены группы населения, у которых повышен риск развития тяжелых форм заболевания и смерти от COVID-19.

В эту категорию лиц входят также ВИЧ-инфицированные пациенты. На основании данных проводимых исследований и повышенного риска развития тяжелых форм COVID-19, ВИЧ-инфицированным пациентам рекомендуется проведение вакцинации. При этом нужно проинформировать пациента, что иммунный ответ на вакцину может быть снижен, что изменит ее эффективность.

- Противопоказания есть?

- Противопоказания к вакцинации такие же, как у общего населения.

Хочу отметить, что в Казахстане вакцинация людей, живущих с ВИЧ, будет осуществляться поэтапно с учетом поступления вакцины.

Как вы знаете, сейчас вакцинации в первую очередь подлежат приоритетные группы населения: медицинские работники, педагоги, пожилые люди. В официальной инструкции имеющихся на территории нашей страны вакцин, в частности Спутник V, ВИЧ-инфекция не входит в перечень противопоказаний к вакцинации.

- То есть на сегодняшний день еще ни один ВИЧ-инфицированный пациент не получил у нас вакцинацию?

- Нет, почему же, получили, но без афиширования своего статуса. У них все нормально, побочные эффекты в пределах указанных в инструкции, как у общего населения.

- Без афиширования своего статуса это как?

- При получении вакцины они не сказали, что у них есть ВИЧ инфекция.

- Сайранкуль Жузбаевна, а как проводится вакцинация среди ВИЧ-инфицированных в мире?

- Мы отслеживаем исследования в этом плане, и хочу сказать, что многие исследования вакцин COVID-19 изначально ограничивали набор участников, у которых не было других заболеваний. После того, как ранние исследования показали, что вакцины безопасны для широких слоев населения, люди с ВИЧ начали принимать участие в исследованиях. Это включает в себя каждую из четырех вакцин, успешные результаты которых были публично объявлены (Janssen/Johnson & Johnson, Pfizer, Moderna, Oxford/ AstraZeneca).

К сожалению, до сих пор в исследованиях участвовало относительно небольшое количество людей с ВИЧ, и продолжительность их участия в исследованиях относительно коротка. По этой причине конкретные данные о людях с ВИЧ еще не опубликованы в большинстве исследований.

В мире, из имеющихся публичных данных, в исследовании Pfizer приняло участие не менее 196 человек с ВИЧ, но они не были включены в анализ, опубликованный в Медицинском журнале Новой Англии.

В исследовании Moderna приняли участие 176 человек с ВИЧ. У одного человека, получавшего плацебо, и ни у одного человека, получившего вакцину, развился COVID-19. О проблемах безопасности у людей с ВИЧ не сообщалось.

В исследованиях Oxford/AstraZeneca приняли участие 160 человек с ВИЧ в Великобритании и Южной Африке, но они не были включены в основной набор данных, опубликованных в журнале The Lancet.

В исследовании вакцины Janssen (Johnson & Johnson) участвовало наибольшее количество людей с ВИЧ: 1218 человек или 2,8% всех участников. Исследование проводилось в США, Южной Африке и шести странах Латинской Америки. Было зарегистрировано два случая COVID-19 у людей с ВИЧ, получавших вакцину, и четыре случая у людей с ВИЧ, получавших плацебо. Однако из-за небольшого числа случаев эта разница не является статистически значимой, и по этой причине невозможно сделать никаких выводов об эффективности вакцины конкретно у людей с ВИЧ.

- А исследования российской вакцины Спутник V, которая сейчас используется в Казахстане, проводились?

- По ВИЧ и Спутник V — один из критериев включения в третью фазу исследования было отсутствие ВИЧ инфекции у субъектов. В Российской Федерации исследование по вакцинации Спутник V ВИЧ-инфицированных пациентов запланировано на вторую половину 2021 года.

Торгын Нурсеитова

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