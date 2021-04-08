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В Казахстане резко возросло число новых случаев COVID-19

Фото: zakon.kz. 8 апреля 2021, 08:04

За прошедшие сутки зарегистрировано 2586 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 7 апреля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2586 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 261 503 случая, из них:

  • в городе Алматы – 38938 (+710),
  • в городе Нур-Султан – 34007 (+578),
  • ВКО – 23151 (+55),
  • в Павлодарской области – 19358 (+28),
  • в Атырауской области – 19446 (+137),
  • в Карагандинской области – 18546 (+160),
  • в Акмолинской области – 15797 (+98),
  • в ЗКО – 15900(+125),
  • в Алматинской области – 15611 (+325),
  • в Костанайской области – 14063 (+33),
  • в СКО – 13184 (+16),
  • в городе Шымкенте – 7312 (+81),
  • в Жамбылской области – 6613 (+39),
  • в Актюбинской области – 6120 (+117),
  • в Туркестанской области – 4617 (+19),
  • в Мангистауской области – 4595 (+43),
  • в Кызылординской области – 4245 (+22).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1499 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

  • в городе Нур-Султане - 388,
  • в городе Алматы - 404,
  • в городе Шымкенте - 29,
  • в Акмолинской области - 62,
  • в Актюбинской области - 22,
  • в Алматинской области - 146,
  • в Атырауской области - 33,
  • в ВКО - 41,
  • в Жамбылской области - 25,
  • в ЗКО - 92,
  • в Карагандинской области - 97,
  • в Костанайской области - 14,
  • в Кызылординской области - 8,
  • в Мангистауской области - 5,
  • в Павлодарской области - 49,
  • в СКО - 28,
  • в Туркестанской области - 6.

Всего в стране выздоровели 229 538 человек от COVID-19.

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