В Казахстане резко возросло число новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки зарегистрировано 2586 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 7 апреля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.
За прошедшие сутки зарегистрировано 2586 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 261 503 случая, из них:⠀
- в городе Алматы – 38938 (+710),
- в городе Нур-Султан – 34007 (+578),
- ВКО – 23151 (+55),
- в Павлодарской области – 19358 (+28),
- в Атырауской области – 19446 (+137),
- в Карагандинской области – 18546 (+160),
- в Акмолинской области – 15797 (+98),
- в ЗКО – 15900(+125),
- в Алматинской области – 15611 (+325),
- в Костанайской области – 14063 (+33),
- в СКО – 13184 (+16),
- в городе Шымкенте – 7312 (+81),
- в Жамбылской области – 6613 (+39),
- в Актюбинской области – 6120 (+117),
- в Туркестанской области – 4617 (+19),
- в Мангистауской области – 4595 (+43),
- в Кызылординской области – 4245 (+22).
Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки
В Казахстане 1499 человек выздоровели от коронавирусной инфекции
- в городе Нур-Султане - 388,
- в городе Алматы - 404,
- в городе Шымкенте - 29,
- в Акмолинской области - 62,
- в Актюбинской области - 22,
- в Алматинской области - 146,
- в Атырауской области - 33,
- в ВКО - 41,
- в Жамбылской области - 25,
- в ЗКО - 92,
- в Карагандинской области - 97,
- в Костанайской области - 14,
- в Кызылординской области - 8,
- в Мангистауской области - 5,
- в Павлодарской области - 49,
- в СКО - 28,
- в Туркестанской области - 6.
Всего в стране выздоровели 229 538 человек от COVID-19.
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