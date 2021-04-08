В Казахстане резко возросло число новых случаев COVID-19

За прошедшие сутки зарегистрировано 2586 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу с положительным результатом ПЦР-теста на 7 апреля 2021 года в Казахстане, сообщает zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 2586 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.⠀Всего в стране подтверждено 261 503 случая, из них:⠀

в городе Алматы – 38938 (+710),

в городе Нур-Султан – 34007 (+578),

ВКО – 23151 (+55),

в Павлодарской области – 19358 (+28),

в Атырауской области – 19446 (+137),

в Карагандинской области – 18546 (+160),

в Акмолинской области – 15797 (+98),

в ЗКО – 15900(+125),

в Алматинской области – 15611 (+325),

в Костанайской области – 14063 (+33),

в СКО – 13184 (+16),

в городе Шымкенте – 7312 (+81),

в Жамбылской области – 6613 (+39),

в Актюбинской области – 6120 (+117),

в Туркестанской области – 4617 (+19),

в Мангистауской области – 4595 (+43),

в Кызылординской области – 4245 (+22).

Информация о выздоровевших в Казахстане за сутки

В Казахстане 1499 человек выздоровели от коронавирусной инфекции

в городе Нур-Султане - 388,

в городе Алматы - 404,

в городе Шымкенте - 29,

в Акмолинской области - 62,

в Актюбинской области - 22,

в Алматинской области - 146,

в Атырауской области - 33,

в ВКО - 41,

в Жамбылской области - 25,

в ЗКО - 92,

в Карагандинской области - 97,

в Костанайской области - 14,

в Кызылординской области - 8,

в Мангистауской области - 5,

в Павлодарской области - 49,

в СКО - 28,

в Туркестанской области - 6.

Всего в стране выздоровели 229 538 человек от COVID-19.

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