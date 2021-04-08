Диван Путина попал на фото 

Почти половина дивана накрыта изображением президента.

Во время интервью Президента России Владимира Путина каналу "Россия" в кадр попала мебель, сообщает zakon.kz.

На кадре запечатлен черный кожаный диван с несколькими подушками. При этом почти половина дивана накрыта изображением президента. Рядом сверху стоит большая икона с изображением Иисуса Христа.

Как сообщает Lenta.ru, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал постер с изображением Владимира Путина.

Постер с Путиным — подарок из Японии. Портрет президента, выполненный в особой технике на рисовой бумаге, передала одна из префектур страны, - сказал он.

По словам Пескова, портрет лежит на диване, потому что Владимир Путин считает, что там ему место.

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