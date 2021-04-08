Алматинцев предупредили о возможном сходе лавин в горах 

Приложение zakon.kz
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Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны.
В горах Алматы возможен сход лавин, сообщает zakon.kz.
В связи с оттепелью, большой высотой и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы в период 8-12 апреля возможен сход снежных лавин, - сообщили в РГП "Казгидромет".
Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах.
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