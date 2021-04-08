Алматинцев предупредили о возможном сходе лавин в горах 

Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны.

В горах Алматы возможен сход лавин, сообщает zakon.kz.

В связи с оттепелью, большой высотой и неустойчивым состоянием снежного покрова в бассейнах рек Улкен и Киши Алматы в период 8-12 апреля возможен сход снежных лавин, - сообщили в РГП "Казгидромет".

Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!