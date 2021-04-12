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После выходных только два региона остались в "зеленой" зоне

Фото: pixabay.com 12 апреля 2021, 10:20

В "зеленой" зоне остались Восточно-Казахстанская и Туркестанская области.

Опубликована матрица оценки эпидситуации в Казахстане, передает zakon.kz.

Согласно данным на 12 апреля, в "красной" зоне: город Нур-Султан, город Алматы, Атырауская, Актюбинская, Акмолинская, Алматинская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области. ⠀В "желтой" зоне: город Шымкент, Жамбылская, Кызылординская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Мангистауская области.⠀В "зеленой" зоне остались Восточно-Казахстанская и Туркестанская области.

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