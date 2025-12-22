Казахстан станет вторым в мире по производству галлия: достигнуты важные договоренности с японскими компаниями

В рамках государственного визита президента РК Касым-Жомарта Токаева в Японию Eurasian Resources Group (ERG) подписала ряд важных документов с иностранными партнерами, сообщает Zakon.kz.

В частности, был подписан договор с Mitsubishi Corporation RtM Japan Ltd. на поставку галлия, а это, как ожидают в ERG, позволит Казахстану выйти на второе место в мире по производству данного продукта.

Уточняется, что технология получения галлия из производственных растворов АО "Алюминий Казахстана" – собственная разработка ERG Research and Development. Она позволяет как повышать качество и снижать потери основной продукции АО – глинозема, так и извлекать ценный, высокочистый металл из растворов с крайне низким его содержанием.

По данным ERG, объем инвестиций в строительство участка по производству галлия превышает 12,5 млрд тенге, будет создано порядка 70 рабочих мест. Мощность нового производства – 15 тонн металла в год. Первую продукцию планируется получить в третьем квартале 2026 года.

Фото: ERG

"В своем Послании глава государства отметил особую значимость редкоземельных металлов, критических минералов и необходимость прочно встроиться в мировые производственные и торговые цепочки. Галлий – критически важный металл из-за его широкого применения в современных технологиях, особенно в электронике. Поэтому наш проект полностью соответствует задачам, поставленным президентом. Запуск производства галлия и будущие его поставки в адрес Mitsubishi Corporation RtM Japan Ltd демонстрируют, что, развивая отечественные предприятия, мы можем превращать стратегические ресурсы в конкурентоспособный продукт и укреплять позиции Казахстана в сфере высокотехнологичных материалов", – заявил главный исполнительный директор, председатель совета директоров ERG Шухрат Ибрагимов.

Вместе с тем группа компаний подписала меморандумы о взаимопонимании и сотрудничестве с японскими конгломератами Hitachi и Mitsui.

Так, меморандум между ERG и Mitsui & Co., Ltd. направлен на совместное изучение бизнес-возможностей и проработку инициатив в широком спектре направлений, включая поиск решений по модернизации горно-обогатительного и металлургического оборудования, реализации мероприятий по устойчивому развитию и выпуску продукции более высоких переделов. Среди прочего инициативы фокусируются на возможности снижения углеродного следа за счет электрификации тяги горных самосвалов и модернизации обжиговых машин.

Фото: ERG

А меморандум с Hitachi Construction Machinery предусматривает совместное изучение перспективных проектов по модификации силовых установок карьерных самосвалов Hitachi EH4000 для эксплуатации в гибридном режиме, использованию искусственного интеллекта для повышения стабильности работы горнодобывающего оборудования ERG.

Стороны также договорились изучать перспективы поставок продукции с низким углеродным следом на международные рынки, совершенствовать логистические цепочки, развивать направления торговли минеральными ресурсами и прорабатывать долгосрочные решения по обеспечению складской, таможенной и транспортной инфраструктуры.

Комментируя достигнутые договоренности, Шухрат Ибрагимов отметил, что эти соглашения открывают важную главу в развитии ERG в частности и отечественного производства в целом.

"Сотрудничество с ведущими японскими компаниями позволит нам ускорить технологическую модернизацию, внедрить экологически чистые решения и расширить потенциал казахстанских производств. Мы видим здесь не только пользу для предприятий Группы, но и значимый вклад в развитие отрасли и экономики страны. Подписанные меморандумы полностью соответствуют приоритетам, обозначенным главой государства в Послании, – развитию критически важных отраслей, укреплению промышленного суверенитета и переходу к современным, высокотехнологичным производствам. Мы уверены, что совместные проекты с японскими партнерами дадут долгосрочный, устойчивый эффект", – сказал он.

И добавил: ERG продолжит работу по развитию стратегических международных партнерств, нацеленных на трансформацию производственных процессов, снижение углеродного следа и укрепление позиций Казахстана на глобальном рынке критически важных ресурсов.