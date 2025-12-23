Афера в медицине на 2 млрд тенге: задержаны бывшие и действующий чиновники-руководители
Коррупционную схему в сфере закупок медицинского оборудования выявили в Костанайской области, сообщает Zakon.kz.
По информации надзорного органа, установлены факты приобретения медицинскими организациями невостребованного оборудования по завышенной стоимости.
Сумма причиненного ущерба превысила 2 млрд тенге.
"По данным фактам органами прокуратуры Костанайской области зарегистрированы уголовные дела. В рамках расследования задержаны бывший руководитель и действующий заместитель руководителя ГУ "Управление здравоохранения акимата Костанайской области", главный врач района и поставщик оборудования", – сообщили в прокуратуре Костанайской области 23 декабря.
Расследование продолжается.
Ранее стало известно, что в области Жетысу проводится расследование по факту хищения денег, выделенных на капитальный ремонт Дома культуры в селе.
