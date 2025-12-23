Афера в медицине на 2 млрд тенге: задержаны бывшие и действующий чиновники-руководители

Коррупционную схему в сфере закупок медицинского оборудования выявили в Костанайской области, сообщает Zakon.kz.

По информации надзорного органа, установлены факты приобретения медицинскими организациями невостребованного оборудования по завышенной стоимости.

Сумма причиненного ущерба превысила 2 млрд тенге.

"По данным фактам органами прокуратуры Костанайской области зарегистрированы уголовные дела. В рамках расследования задержаны бывший руководитель и действующий заместитель руководителя ГУ "Управление здравоохранения акимата Костанайской области", главный врач района и поставщик оборудования", – сообщили в прокуратуре Костанайской области 23 декабря.

Расследование продолжается.

