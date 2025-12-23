Небо над Анкарой закрыли из-за пропажи самолета с ливийским генералом

Фото: pixabay

Cвязь с самолетом, вылетевшем из Анкары, на борту которого находится начальник генштаба Ливии потеряна, сообщает Zakon.kz.

По информации издания Boşuna Tıklama, в данное время воздушное пространство Анкары закрыто для полетов. "Связь с самолетом типа Falcon 50, вылетевшим из аэропорта Анкара Эсенбога в Триполи, была потеряна в 20:52. В районе Хайманы поступил запрос на экстренную посадку, однако с тех пор связь не восстанавливается. На борту самолета находятся пять пассажиров, в том числе начальник Генерального штаба ливийских вооруженных сил генерал Мохаммед Али Ахмед Аль-Хаддад", – говорится в сообщении. Ali Yerlikaya: "Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Tripoli'ye gitmek üzere havalanan, Falcon 50 tipi jet ile saat 20.52 itibarıyla irtibat kesilmiştir.



Haymana civarında acil iniş bildirimi alınmış; ancak sonrasında yeniden temas sağlanamamıştır.



Libya Genelkurmay Başkanı… pic.twitter.com/SJaEQhxA3d — Boşuna Tıklama (@bosunatiklama) December 23, 2025 Ранее сообщалось, что возле резиденции Трампа истребитель F-16 перехватил частный самолет.

