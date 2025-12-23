#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
510.18
601.91
6.51
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-3°
$
510.18
601.91
6.51
Мир

Небо над Анкарой закрыли из-за пропажи самолета с ливийским генералом

связь с самолетом начальника Генштаба Ливии утеряна, фото - Новости Zakon.kz от 24.12.2025 00:22 Фото: pixabay
Cвязь с самолетом, вылетевшем из Анкары, на борту которого находится начальник генштаба Ливии потеряна, сообщает Zakon.kz.

По информации издания Boşuna Tıklama, в данное время воздушное пространство Анкары закрыто для полетов.

"Связь с самолетом типа Falcon 50, вылетевшим из аэропорта Анкара Эсенбога в Триполи, была потеряна в 20:52. В районе Хайманы поступил запрос на экстренную посадку, однако с тех пор связь не восстанавливается. На борту самолета находятся пять пассажиров, в том числе начальник Генерального штаба ливийских вооруженных сил генерал Мохаммед Али Ахмед Аль-Хаддад", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что возле резиденции Трампа истребитель F-16 перехватил частный самолет.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
В США потерпел крушение пассажирский самолет
01:59, 09 июня 2025
В США потерпел крушение пассажирский самолет
Самолет с пассажирами рухнул на пляж в Бразилии
01:56, 10 января 2025
Самолет с пассажирами рухнул на пляж в Бразилии
На борту перевернувшегося самолета в Аркалыке был пациент с инфарктом
00:23, 04 мая 2024
На борту перевернувшегося самолета в Аркалыке был пациент с инфарктом
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: