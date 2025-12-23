#Казахстан в сравнении
Мир

Суд в России вынес решение в отношении Екатерины Бивол

бывшая жена Дмитрия Бивола, фото - Новости Zakon.kz от 23.12.2025 13:28 Фото: Instagram/bivol_kate
Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга (Россия) рассмотрел гражданское дело по иску российского и кыргызского боксера Дмитрия Бивола к бывшей жене Екатерине Бивол, сообщает Zakon.kz.

Иск был о признании сведений не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию.

"Ответчик размещала с 16.09.2024 по 11.08.2025 года в запрещенной на территории РФ социальной сети Instagram порочащие сведения об истце. А также с 21.07.2025 по 11.08.2025 года размещала комментарии и публикации в формате текста в мессенджере Telegram. Суд признал не соответствующими действительности, порочащими честь, достоинство и деловую репутацию истца сведения, распространенные ответчиком, и обязал Екатерину Бивол разместить на всех принадлежащих ей (администрируемых ею) сайтах, страницах в социальных сетях, каналах (группах) в мессенджерах опровержение указанных сведений путем опубликования резолютивной части решения суда по данному делу, открыв для доступа любых третьих лиц для ознакомления и обеспечив сохранение соответствующего доступа в течение шести месяцев с даты опубликования опровержения", – говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

Экс-жена боксера оказалась в центре скандала в странах СНГ после оскорблений в адрес кыргызстанцев и казахстанцев. В октябре Екатерина Бивол разместила в соцсетях видеоролик с оскорблениями. После этого в Кыргызстане ее арестовали заочно, а в Казахстане объявили в розыск и заявили о намерении добиваться экстрадиции женщины. В России же начали проверку.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
