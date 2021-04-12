Сколько человек получили вакцину от COVID-19 в Алматы

Всего за период с 1 по 11 апреля провакцинировано 75 660 человек.

В Управлении общественного здоровья Алматы рассказали, сколько человек получили вакцину от коронавируса в Алматы, передает zakon.kz.

Массовая вакцинация населения проходит со 2 апреля. На сегодняшний день функционирует 200 прививочных пунктов.

Всего для вакцинации планируется задействовать 250 прививочных пунктов в медицинских организациях, школах, объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города.

Отмечается, что за сутки в городе получили вакцину 6 140 человек. Всего за период с 1 по 11 апреля провакцинировано 75 660 человек. Из них 14 800 получили оба компонента вакцины.

В разрезе районов города вакцины получили:

Алатауский район - 5 590 человек.

Алмалинский район -16 665 человек.

Ауэзовский район - 11 560 человек.

Бостандыкский район- 15 250 человек.

Жетысуйский район -2 685 человек.

Медеуский район -10 495 человек.

Наурызбайский район-4 355 человек.

Турксибский район - 9 060 человек.

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