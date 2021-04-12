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Сколько человек получили вакцину от COVID-19 в Алматы

Фото: Pixabay 12 апреля 2021, 12:31

Всего за период с 1 по 11 апреля провакцинировано 75 660 человек.

В Управлении общественного здоровья Алматы рассказали, сколько человек получили вакцину от коронавируса в Алматы, передает zakon.kz.

Массовая вакцинация населения проходит со 2 апреля. На сегодняшний день функционирует 200 прививочных пунктов.

Всего для вакцинации планируется задействовать 250 прививочных пунктов в медицинских организациях, школах, объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города.

Отмечается, что за сутки в городе получили вакцину 6 140 человек. Всего за период с 1 по 11 апреля провакцинировано 75 660 человек. Из них 14 800 получили оба компонента вакцины.

В разрезе районов города вакцины получили:

  • Алатауский район - 5 590 человек.
  • Алмалинский район -16 665 человек.
  • Ауэзовский район - 11 560 человек.
  • Бостандыкский район- 15 250 человек.
  • Жетысуйский район -2 685 человек.
  • Медеуский район -10 495 человек.
  • Наурызбайский район-4 355 человек.
  • Турксибский район - 9 060 человек.

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