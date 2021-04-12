Сколько человек получили вакцину от COVID-19 в Алматы

Приложение zakon.kz
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Всего за период с 1 по 11 апреля провакцинировано 75 660 человек.
В Управлении общественного здоровья Алматы рассказали, сколько человек получили вакцину от коронавируса в Алматы, передает zakon.kz.
Массовая вакцинация населения проходит со 2 апреля. На сегодняшний день функционирует 200 прививочных пунктов.
Всего для вакцинации планируется задействовать 250 прививочных пунктов в медицинских организациях, школах, объектах культуры, спорта, на рынках и в ТРЦ города.
Отмечается, что за сутки в городе получили вакцину 6 140 человек. Всего за период с 1 по 11 апреля провакцинировано 75 660 человек. Из них 14 800 получили оба компонента вакцины.
В разрезе районов города вакцины получили:
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